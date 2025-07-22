Чому після прання речі мають неприємний запах / © Фото з відкритих джерел

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Уявіть, що після прання ви дістаєте футболку, яка замість приємного аромату чистоти пахне сирістю й пліснявою — погодьтеся, видовище не з приємних. Найчастіше джерелом цього запаху є сама пральна машина. З часом у ній накопичуються залишки порошку, бруд, жир, волога та волосся — саме в такому середовищі й виникає затхлий запах, який згодом переноситься на одяг.

Почати варто з огляду гумового ущільнювача на дверцятах. Якщо відгорнути його край, можна побачити, скільки всього там збирається: миючі залишки, пил, дрібне сміття й навіть цвіль. Найпростіше рішення — протерти це місце губкою, змоченою у розчині соди або оцту. Таку очистку варто проводити щонайменше раз на тиждень. А після кожного прання ущільнювач краще витирати насухо — це допоможе уникнути скупчення вологи й появи неприємного запаху.

Наступний об’єкт для очищення — лоток для мийних засобів. У ньому часто накопичується слиз, залишки порошку, бруд і вапняний наліт. Лоток зазвичай легко виймається: промийте його під струменем теплої води, додавши трохи оцту або лимонної кислоти, після чого ретельно висушіть. Якщо витягнути його неможливо, скористайтеся зубною щіткою чи ватними паличками — вони допоможуть дістатися до важкодоступних куточків, де найчастіше збирається бруд.

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Барабан може виглядати блискучим, але це не означає, що він чистий. Його також потрібно періодично очищати. Для цього раз на кілька тижнів запустіть прання без білизни на максимальній температурі (90–95 °C), додавши у відсік для порошку або прямо в барабан склянку оцту та кілька ложок соди. Якщо ваша пральна машина має функцію самоочищення, просто активуйте її — додаткові засоби в такому випадку не потрібні.

Не забудьте й про фільтр — цю деталь часто ігнорують, хоча вона відіграє важливу роль у роботі пральної машини. Зазвичай фільтр розташований за невеликими дверцятами внизу корпусу. Саме там накопичується все, що не повинно потрапити в систему: ворсинки, залишки мила, ґудзики, дрібні монети та інше сміття.

Щоб його прочистити, відкрутіть фільтр — попередньо покладіть під нього ганчірку або ємність, адже звідти обов’язково витече трохи брудної води. Усі забруднення можна легко видалити вручну. Якщо цього не робити, машина може почати погано зливати воду, а неприємний запах із часом знову повертатиметься.