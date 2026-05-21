Чому після Вознесіння припиняють вітатися "Христос воскрес!": що означає це свято

Вознесіння Господнього

Реклама

Чому після Вознесіння припиняють вітатись «Христос воскрес!»

Традиція використовувати великоднє вітання безпосередньо залежить від тривалості святкування Пасхи, яка в церковній традиції триває рівно 40 днів. Увесь цей період богослужіння в храмах за своєю урочистістю подібні до першого дня Великодня, а віряни продовжують ділитися радістю Воскресіння.

Останнім днем цього періоду є середа напередодні Вознесіння, коли в церквах звершується так зване віддання Великодня. Під час вечірньої служби пасхальні піснеспіви лунають востаннє, оскільки з настанням четверга Церква молитовно переходить до вшанування Вознесіння Господнього. З цього моменту святкування Великодня завершується, тому замість пасхального вигуку стає доречно використовувати звичні форми благочестивого вітання, наприклад, «Слава Ісусу Христу» або повсякденні «Доброго дня» та «Привіт».

Що означає свято Вознесіння Господнього

Вознесіння Господнє є одним із 12 найбільших християнських свят і символізує завершення земного служіння Ісуса Христа. Згідно з новозавітним вченням, після свого Воскресіння Спаситель перебував на землі ще впродовж 40 днів. Цей час мав особливе значення для апостолів, Христос неодноразово з’являвся їм, щоб учні остаточно переконалися в правдивості Його перемоги над смертю та зміцнили свою віру. Перед тим як піднятися на небо з Оливної гори, Ісус дав учням останні настанови щодо проповіді Євангелія по всьому світу та пообіцяв зіслати на них благодать Духа Святого.

Реклама

Таким чином, Вознесіння засвідчує, що Христос повністю виконав місію спасіння людства, повернувся до Свого Небесного Отця та відкрив кожній людині шлях до вічного життя.

Календарні особливості святкування Вознесіння Господнього

Вознесіння належить до перехідних свят, тобто воно не має фіксованої дати в календарі, але завжди відзначається на сороковий день після Великодня. Оскільки Великдень за церковними правилами завжди припадає на неділю, то Вознесіння, відповідно до математичного відліку днів, щороку святкують виключно в четвер. Усі подібні рухомі свята вираховуються відносно дня Пасхи, наприклад, Вербна неділя відзначається за тиждень до неї, а Вознесіння — через сорок днів.

У 2026 році християни східного обряду відзначають цей день 21 травня, що ознаменовує завершення сорокаденного великоднього періоду та перехід літургійного року до очікування Трійці.

Новини партнерів