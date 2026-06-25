Чому після знайомства ми одразу забуваємо ім’я людини: експерти дали неочікувану відповідь

Чому ім’я людини дуже швидко забувається / © www.freepik.com/free-photo

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Багатьом знайома незручна ситуація: ви щойно познайомилися з людиною, почули її ім’я, усміхнулися, обмінялися кількома фразами — і вже за хвилину не можете його пригадати. Дехто вважає це ознакою поганої пам’яті, проте психологи та нейробіологи пояснюють явище зовсім інакше. Виявляється, проблема часто полягає не в пам’яті, а в тому, як працює наша увага під час знайомства.

Мозок перевантажений новою інформацією

Під час першої зустрічі мозок отримує величезну кількість даних одночасно. Ми оцінюємо зовнішність співрозмовника, його голос, манеру поведінки, одяг, жести та загальне враження.

На цьому тлі ім’я людини часто губиться серед іншої інформації. Мозок просто не встигає надати йому достатньо уваги для надійного запам’ятовування.

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Саме тому багато людей чудово пам’ятають обличчя нового знайомого, але не можуть згадати, як його звати.

Під час знайомства ми більше думаємо про себе

Експерти зазначають, що під час першого контакту людина часто зосереджена не на співрозмовнику, а на власній поведінці.

У цей момент ми мимоволі думаємо про те, яке справляємо враження, чи правильно говоримо, чи доречно виглядаємо та що відповісти далі. Через таке внутрішнє хвилювання ім’я співрозмовника не отримує належної уваги й швидко зникає з короткочасної пам’яті.

Чим сильніше хвилювання, тим вища ймовірність одразу забути почуте ім’я.

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Імена складніше запам’ятовувати, ніж звичайні слова

Науковці пояснюють, що імена не мають очевидного змістового навантаження для мозку.

Коли людина чує слова «лікар», «вчитель» чи «автомобіль», у неї одразу виникають асоціації. З іменами все інакше. Вони є лише умовними позначеннями конкретних людей і часто не викликають жодних образів.

Через відсутність асоціативного зв’язку мозку потрібно більше зусиль для запам’ятовування імен, ніж звичайних слів.

Відсутність повторення заважає пам’яті

Однією з головних причин швидкого забування є те, що більшість людей чують ім’я лише один раз.

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Пам’ять працює значно краще, коли інформація повторюється кілька разів протягом короткого проміжку часу. Якщо після знайомства ви жодного разу не звернулися до людини на ім’я, мозок може вирішити, що ця інформація не є важливою.

Саме тому фахівці радять одразу використати ім’я у розмові хоча б два-три рази.

Втома та стрес також впливають на пам’ять

Недосипання, емоційне виснаження та постійний стрес значно погіршують здатність мозку засвоювати нову інформацію.

Якщо людина перевтомлена або її думки зайняті іншими проблемами, процес запам’ятовування працює менш ефективно. У такому стані навіть просте ім’я може миттєво зникнути з пам’яті.

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Тому труднощі із запам’ятовуванням нових знайомств не завжди свідчать про вікові зміни чи проблеми з пам’яттю.

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