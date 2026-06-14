Чому пісок із Сахари не використовують у будівництві: пояснення вчених

Сахара / © morealtitude.wordpress.com

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Попри те, що пісок здається універсальним матеріалом, для будівництва підходить далеко не будь-який його вид. Саме тому пісок із пустель, зокрема із Сахари, практично не використовують для виготовлення бетону чи скла.

Про це йдеться у матеріалі Іiked.hu

Світ стикається з дефіцитом піску

У світі зростає проблема нестачі якісного будівельного піску. Найбільше від цього страждають пляжі та прибережні зони, де активно ведеться видобуток. Через це деякі країни змушені імпортувати пісок, навіть попри наявність пустельних територій.

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Зокрема, це стосується держав Близького Сходу, включно із Саудівською Аравією.

Чому пустельний пісок не підходить для бетону

Як пояснюють фахівці, не весь пісок має однакові властивості. Його структура залежить від походження та умов формування.

Пісок із пустель занадто дрібний і надто гладкий. Через постійний вплив вітру його зерна стають округлими, ніби відполірованими. Саме це є проблемою для будівництва.

Для виробництва бетону потрібен “шорсткий” пісок із гострими краями, який краще зв’язується з цементом і водою. У випадку з пустельним піском бетон втрачає міцність і може руйнуватися.

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Звідки беруть будівельний пісок

Основні запаси придатного піску формуються не в пустелях, а в інших природних середовищах — річках, озерах, морському дні або внаслідок роботи льодовиків.

Також будівельний пісок можуть отримувати штучно — шляхом подрібнення каменю та гравію до потрібної фракції.

Чому не використовують пісок для скла

Теоретично скло виробляють із розплавленого піску, однак пустельний варіант знову не підходить.

Причина — хімічний склад. У різних видах піску може бути забагато домішок, зокрема заліза, солей або кальцію, що погіршує якість скла або ускладнює його виробництво.

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Переробка — ефективніша за видобуток

Фахівці наголошують, що більш ефективним шляхом є переробка вже використаних матеріалів — як бетону, так і скла.

Перероблений бетон можна повторно використовувати як основу для нових конструкцій, а скло підлягає майже повній вторинній переробці.

Екологи зазначають, що це не лише економічно вигідніше, але й значно зменшує вплив на довкілля.

Раніше йшлося про потужну негоду, що накрила Україну. В регіонах фіксували пилові завіси, величезний град та буревії. Тисячі абонентів залишилися без світла, вітер виривав дерева та зносив дахи.

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