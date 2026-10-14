Чому пітніють пластикові вікна та мокнуть відкоси: як позбутися конденсату й плісняви

Конденсат на вікнах

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Запотівання вікон не завжди свідчить про їхню несправність. Найчастіше причина полягає у поєднанні високої вологості повітря, недостатньої вентиляції та низької температури скла.

Однак якщо вода накопичується між шибками або постійно намокають відкоси, проблема може бути пов’язана з порушенням герметичності чи неякісним монтажем.

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Перш ніж шукати спосіб усунення конденсату, потрібно визначити, де саме він з’являється.

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Чому на пластикових вікнах утворюється конденсат

У повітрі будь-якого житлового приміщення міститься водяна пара. Її кількість збільшується під час приготування їжі, приймання душу, сушіння білизни та використання зволожувачів.

Коли тепле вологе повітря контактує з холодним склом, воно охолоджується. Якщо температура поверхні опускається до точки роси, водяна пара перетворюється на краплі.

Наприклад, за температури в кімнаті 22 °C і вологості 50% конденсат може утворюватися на поверхні, охолодженій приблизно до 11 °C. Якщо вологість підвищиться до 70%, точка роси становитиме вже близько 16 °C. Тому у вологих приміщеннях запотівають навіть порівняно теплі вікна.

Найчастіше краплі накопичуються в нижній частині склопакета та біля його країв, оскільки ці ділянки можуть бути холоднішими за центральну частину скла.

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Після заміни старих дерев’яних рам на пластикові проблема іноді посилюється. Нові вікна значно герметичніші, тому повітря, яке раніше надходило через щілини, перестає потрапляти в приміщення.

Без належної вентиляції надлишкова волога накопичується всередині квартири.

Як визначити причину запотівання за розташуванням вологи

Місце появи конденсату допомагає зрозуміти, чи потрібен ремонт.

На внутрішній поверхні скла. Зазвичай причина пов’язана з вологістю повітря, вентиляцією або недостатнім прогріванням вікна. Якщо вода з’являється лише після душу чи приготування їжі та швидко висихає, серйозної несправності може не бути.

Зовні склопакета. Таке запотівання іноді виникає прохолодними ранками на енергоефективних вікнах. Зовнішня шибка отримує менше тепла з кімнати й за певної погоди охолоджується нижче точки роси. Це нормальне явище, яке зазвичай минає самостійно.

Між шибками. Якщо волога перебуває всередині герметичного склопакета й не витирається з жодного боку, найімовірніше, порушена його герметичність. У такому випадку зазвичай потрібна заміна склопакета, але не обов’язково всієї рами.

Самостійно свердлити склопакет для просушування не варто. Це не відновить його початкових теплоізоляційних властивостей.

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Чому мокнуть відкоси та з’являється пліснява

Волога навколо віконної рами може виникати через недостатню теплоізоляцію, пошкоджений монтажний шов або продування.

Одна з можливих причин — містки холоду, тобто ділянки конструкції, через які тепло виходить швидше, ніж через сусідні поверхні. Навіть за комфортної температури в кімнаті окремі частини відкосу можуть охолоджуватися настільки, що на них утворюватиметься конденсат.

Пористі матеріали, зокрема штукатурка, вбирають воду. Через постійну сирість оздоблення темніє, а згодом може вкриватися пліснявою.

Водночас не кожна мокра пляма є наслідком конденсації. Якщо відкіс намокає переважно після дощу, варто перевірити зовнішні стики, відлив, фасад і герметичність примикання вікна до стіни. Можливо, опади потрапляють усередину через пошкоджений шов.

Після ремонту підвищену вологість також можуть спричиняти штукатурка, стяжка та інші матеріали, які ще висихають.

Закривати сирий відкіс декоративною панеллю або просто зафарбовувати плісняву не варто. Без усунення причини вода продовжуватиме накопичуватися під оздобленням.

Яка вологість має бути в квартирі та як перевірити вентиляцію

Для контролю мікроклімату корисно використовувати гігрометр — прилад, який вимірює відносну вологість повітря.

У холодну пору року практичним орієнтиром є 30–50% вологості. Якщо показник постійно перевищує 60%, потрібно звернути увагу на джерела вологи та роботу вентиляції. Вимірювання бажано проводити подалі від батарей, вікон і зволожувачів.

Попередньо перевірити витяжку можна за допомогою легкої смужки паперу. Її підносять до вентиляційної решітки спочатку із зачиненими вікнами, а потім із трохи відчиненою стулкою.

Якщо рух повітря з’являється лише після відкривання вікна, можливий недостатній приплив свіжого повітря. Якщо ж тяги немає навіть за відкритої стулки або повітря надходить із каналу до кімнати, систему має перевірити фахівець.

Якщо для поліпшення повітрообміну потрібен припливний клапан, його слід підбирати з урахуванням особливостей вікна та вентиляційної системи. Самостійне свердління пластикового профілю може пошкодити конструкцію.

Що робити, щоб пластикові вікна перестали пітніти

Якщо віконна конструкція справна, проблему часто можна зменшити без її заміни.

Насамперед варто змінити побутові звички, які сприяють накопиченню вологи.

Регулярно провітрюйте кімнати. Особливо після сну, душу та приготування їжі. У холодну погоду коротке інтенсивне провітрювання часто зручніше за тривале тримання стулки у відкидному положенні.

Не сушіть багато білизни в житловій кімнаті. Якщо іншої можливості немає, забезпечуйте належний повітрообмін.

Користуйтеся витяжною вентиляцією. Водночас пам’ятайте, що кухонна витяжка з рециркуляцією повертає повітря в приміщення й не видаляє водяну пару назовні.

Не перекривайте батареї. Щільні штори, меблі, декоративні екрани та надто широкі підвіконня можуть заважати теплому повітрю прогрівати скло.

Контролюйте роботу зволожувача. Якщо вологість уже висока, додаткове зволоження лише посилить проблему.

Підтримуйте достатнє опалення. Надмірне охолодження кімнати й поверхонь біля вікна підвищує ризик конденсації.

Якщо в приміщенні накопичується багато вологи, наприклад після ремонту, можна тимчасово використовувати електричний осушувач. Однак він не забезпечує припливу свіжого повітря, тому не замінює вентиляцію.

Чи допоможуть сіль на підвіконні та засоби проти запотівання

Серед народних порад можна зустріти рекомендації ставити біля вікна тарілку із сіллю або наносити на скло спеціальні суміші.

Проте невелика кількість солі не здатна помітно знизити вологість повітря в усій кімнаті. Засоби проти запотівання можуть змінювати розподіл води на склі, але не усувають причину її появи. Тому покладатися лише на такі методи не варто.

Коли потрібно викликати майстра

Допомога спеціаліста необхідна, якщо звичайне провітрювання та контроль вологості не розв’язують проблему або є ознаки пошкодження вікна.

Звернутися до майстра варто, якщо:

конденсат постійно з’являється між шибками;

з рами чи стиків відчутно дме;

на відкосах регулярно утворюється пліснява;

після дощу намокають стіна або підвіконня;

біля віконної конструкції з’являється лід;

оздоблення темніє, відшаровується або руйнується.

Залежно від причини може знадобитися ремонт монтажного шва, утеплення відкосів, заміна склопакета чи відновлення ущільнювачів.

Регулювання притиску стулки допомагає лише тоді, коли підтверджено продування. Надмірно затягувати механізм без потреби не варто, оскільки це прискорює зношування ущільнювачів.

Головне — визначити джерело вологи. Якщо причина полягає в мікрокліматі, допоможуть вентиляція та контроль вологості. Якщо ж пошкоджена сама віконна конструкція або її примикання до стіни, знадобиться відповідний ремонт.

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