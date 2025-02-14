Чому півень кричить рано-вранці приблизно в один і той же час: чи дійсно кукурікання — це будильник

Будь-хто, хто бодай раз бував у селі, знайомий із цим звуком. Прокидаючись удосвіта під голосне кукурікання півня, ви, мабуть, не раз замислювалися: навіщо він так кричить?

Півень подає голос із кількох причин. Насамперед, це його спосіб заявити про свою першість. Гучним кукуріканням він позначає межі своїх володінь і підтверджує свою владу над ними — а заодно і над вами.

Якби не це, сусідські півні безперешкодно заходили б на чужу територію, що спричиняло б постійні сутички.

Проте гучне кукурікання – це не лише спосіб підкреслити власну значущість. Так півень попереджає дрібних хижаків та суперників, що вторгнення на його територію та посягання на його курей не минуть без наслідків. Якщо ж він здіймає галас посеред ночі, то справа не в романтичних пригодах. Найімовірніше, у курник пробрався хижак, тож варто негайно перевірити господарство, щоб запобігти біді.

Але навіщо ж будити всіх ні світ ні зоря? Справа в тому, що півень не зважає на ваш розклад – він живе за власними біологічними годинниками. Для нього п’ята ранку – ідеальний час піднятися, заявити про себе і, як справжній господар, розбудити все подвір’я.

Цікаво, що сам півень свого гучного крику не чує. Під час кукурікання спеціальні м’які тканини біля його слухового каналу виконують роль природних берушів, закриваючи частину барабанної перетинки. Тож від цього оглушливого звуку страждають усі – крім самого півня!

Читайте також: