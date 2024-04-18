Чому постійно хочеться спати: фахівці назвали неочікувані причини сонливості та втоми

Постійна втома та підвищена сонливість можуть значно впливати на якість життя людини та обмежити її здатність ефективно функціонувати у повсякденному житті.

У чому може бути причина постійної сонливості і що з нею робити, розповіли експерти зі сну, пише The Huffington Post.

Ви замало спите

Питання не лише у кількості сну, але й у його якості. Поганий сон є, ймовірно, головною причиною втоми американців, каже експерт з медицини сну Ноа Шігель. Зазвичай дорослим потрібно 7-8 годин сну, але навіть якщо ви відпочиваєте стільки часу, ви можете недостатньо відновлюватись.

Багато пацієнтів приходять до Нои і кажуть, що сплять по 9 годин, але все одно не можуть виспатися. Винне у цьому порушення навколишнього середовища, наприклад, блакитні екрани наших гаджетів, пояснює експерт. У цьому ж списку гарячі або холодні температури повітря, незручний матрац, навколишній шум, а іноді навіть домашні улюбленці чи діти у ліжку.

Що робити: Спробуйте виробити свій режим сну, лягати в один і той самий час, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, перед сном кімната має бути прохолодною (провітрюйте), уникайте гаджетів перед тим, як йти у ліжко.

Ви можете мати апное сну

Апное сну, розлад, який спричиняє тимчасове припинення дихальних рухів під час сну, може також зруйнувати ваш сон і вплинути на його якість. Причина може бути в розширених мигдаликах, надлишковій вазі, алергії тощо.

Що робити: Щоб вилікувати апное сну, слід відкрити дихальні шляхи, розташовані в задній частині горла. Для цього вам слід звернутися за допомогою до лікаря. Може також допомогти сон на боці, уникання алкоголю і втрата зайвої ваги.

У вас низький рівень заліза

“Низький рівень заліза впливає на те, скільки кисню потрапляє у ваші тканини і позбавляє їх достатнього рівня енергії”, — каже лікарка-терапевт Дана Корріел. Це часто супроводжується анемією, але пацієнти можуть відчувати втому і мати низький рівень заліза, не будучи в анемічному діапазоні.

Іншими симптомами нестачі заліза є бліда та суха шкіра, ламкі нігті, головний біль і запаморочення, біль у грудях або задишка, холодні руки й ноги, запалення чи біль у язиці, незвичайна тяга до льоду або крохмалю, пояснює дієтологиня Меделін Баслер.

Що робити: Їжте більше продуктів, багатих на залізо: устриці, молюски, птицю та червоне м’ясо.

Тіло краще вбирає продукти тваринного походження, ніж рослинного, але вегетаріанці та вегани можуть насолоджуватися продуктами на кшталт білих бобів, шпинату, сочевиці та цільнозернових продуктів.

Вам бракує вітаміну B12

B12 — це важливий вітамін, який є у м’ясі, рибі, птиці, яйцях та молоці. Тому деякі вегетаріанці, особливо вегани, можуть мати дефіцит цього вітаміну. Цей вітамін потрібен для належної роботи та розвитку мозку, нервів, кров’яних клітин та інших частин тіла.

Що робити: Нестачу можна компенсувати за допомогою різних методів, але найбільш популярні — у формі пероральних або ін'єкційних форм, каже Корріел.

Ви їсте забагато цукру

Хоча тіло потребує трохи цукру для енергії, якщо ми вживаємо його занадто багато, можемо отримати небажані наслідки: набір ваги, хронічне захворювання та “цукрові аварії”, які впливають на ваш настрій та рівень енергії, розповідає психіатр Діон Метзгер.

Що робити: Для цих “аварій” антидотом є білок. Він допомагає стабілізувати рівень цукру і попередити стрибки та “провали” енергії.

Спробуйте їсти більше овочів та продуктів з низьким вмістом жиру і високим вмістом білка, старайтесь їсти менше смажених продуктів та солодких перекусів з цукром на кшталт печива, пончиків та тортів. Хоча ви не повинні цілком виключати вуглеводи. Вони конвертуються в глюкозу, яка є основною їжею мозку.

У вас може бути депресія

Втома разом зі змінами у звичках щодо сну є одним з головних симптомів депресії, каже Метзгер. Іншими ознаками можуть бути відчуття демотивації, коли ми не насолоджуємося речами, від яких раніше раділи, та відчуття безнадії.

Що робити: Поговоріть зі своїм лікарем, якщо підозрюєте, що у вас саме такий стан. Якщо вам діагностували депресію, її можна лікувати різними методами: спортом, техніками релаксації, масажем, когнітивною поведінковою терапією та медикаментами.

Можливо, причина в щитоподібній залозі

Щитоподібна залоза — це залоза у формі метелика, розташована на передній поверхні шиї, попереду трахеї. Виробляє гормони, які регулюють метаболізм. Якщо рівень гормонів щитовидної залози низький, ви можете відчувати втому, каже Корріел. Іншими ознаками порушення функцій щитовидної залози є відчуття холоду, пригніченості, суха шкіра, зміна волосся, закреп та ламкі нігті.

Що робити: Простий тест крові визначить, чи все у вас гаразд із залозою. Якщо щось не так, лікування призначає фахівець. Зазвичай воно не складне.

Ви недостатньо займаєтесь спортом

Лежачи “овочем” на дивані, ви можете витрачати небагато енергії. Іронія в тому, що брак руху може знизити рівень енергії в цілому.

“Сидячий спосіб життя часто може призвести до почуття втоми, — каже Корріел. — Нашому тілу потрібен рух, і фізична неактивність негативно впливає на наші м’язи та емоційне благополуччя”.

Що робити: “Енергійні, аеробні вправи допомагають підтримувати добру якість сну, натомість кращий сон покращить продуктивність: як фізичну, так і психологічну”, — радить Шігель. Він пропонує нам виконувати по 30 хвилин аеробних вправ 6 днів на тиждень.

У вас можуть бути проблеми з гормонами

Низький рівень тестостерону у чоловіків може спричинити відчуття втоми, зазначає Шігель. А низький рівень кортизолу в чоловіків та жінок також веде до втоми.

Підвищений рівень естрогену і недостатньій прогестерону у жінок може змусити їх почуватись виснаженими і спричинити поганий настрій, розповідає інтегративна дієтологиня Аліса Вітті.

Що робити: Проконсультуйтесь зі своїм лікарем, пройдіть тест (зазвичай це ваша кров чи слина). Це допоможе перевірити гормони і в разі потреби визначити курс лікування.

Причиною може бути погода

Якщо ви помічаєте за собою, що схильні більше втомлюватись впродовж зими, це може бути не випадково. Люди з cезонними афективними розладами демонструють симптоми депресії, включаючи втому, завдяки меншому освітленню під час коротких зимових днів, каже Шігель.

Що робити: Допомогти можуть джерела світла на кшталт LED-лампи. Якщо вважаєте за потрібне, проконсультуйтесь зі своїм лікарем.

У вас може бути діабет

Якщо у вас діабет ІІ типу, ви можете відчувати втому поруч з іншими симптомами на кшталт підвищеного сечовипускання і спраги, відчуття голоду, сухої шкіри та затуманеного зору.

Що робити: Обстежтесь у медиків на діабет, зазвичай достатньо тесту на цукор.

Зрештою, якщо ви втомлюєтесь більше, ніж зазвичай, і відчуваєте цю втому постійно, проконсультуйтесь зі своїм лікарем. Можливо, втома — це ознака серйознішої проблеми зі здоров’ям.

Раніше ми писали про 7 найкращих продуктів, які допоможуть вам заснути.

Читайте також: