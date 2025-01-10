Чому треба залишати дверцята мікрохвильовки відкритими: це має знати кожен

Багато хто закриває дверцята мікрохвильової печі одразу після її використання, але цього робити не можна, і ось чому.

Розповідаємо про потенційні проблеми, які можуть виникнути, якщо не залишати дверцята мікрохвильовки відкритими.

Чому не можна закривати дверцята мікрохвильовки

Неприємний запах й утворення плісняви – це одна з найголовніших проблем, пов’язаних із закриванням дверцят. Після використання приладу всередині можуть залишатися волога та рештки страв, які розігрівалися. Якщо залишити дверцята мікрохвильової печі закритими, волога не випаровуватиметься, це створить ідеальне середовище для розвитку плісняви та неприємного запаху.

– це одна з найголовніших проблем, пов’язаних із закриванням дверцят. Після використання приладу всередині можуть залишатися волога та рештки страв, які розігрівалися. Якщо залишити дверцята мікрохвильової печі закритими, волога не випаровуватиметься, це створить ідеальне середовище для розвитку плісняви та неприємного запаху. Пошкодження ущільнюючої прокладки. Якщо закрити дверцята мікрохвильовки одразу після використання, ущільнююча прокладка надміру стиснеться. А це призведе до її пошкодження, під час наступного використання приладу прокладка просто протікатиме.

Якщо закрити дверцята мікрохвильовки одразу після використання, ущільнююча прокладка надміру стиснеться. А це призведе до її пошкодження, під час наступного використання приладу прокладка просто протікатиме. Збільшене споживання електроенергії. Мікрохвильовка із закритими дверцятами перебуває в режимі очікування, а це означає, що прилад продовжує споживати електроенергію. Це може вплинути на значне збільшення рахунку за світло.

Як позбутися неприємних запахів у мікрохвильовці

Якщо вже так сталося і в мікрохвильовці з’явився неприємний запах, ці прості способи допоможуть швидко його позбутися.

Зубна паста. Треба нанести засіб на внутрішню поверхню приладу й зачекати 3 хвилини, потім обережно протерти вологою губкою.

Треба нанести засіб на внутрішню поверхню приладу й зачекати 3 хвилини, потім обережно протерти вологою губкою. Розчин оцту. Змішайте оцет з водою у пропорції 1:4 і протріть прилад всередині. У такий спосіб ви не лише уб’єте неприємний запах, а й позбудетеся шкідливих бактерій, які є його причиною.

Змішайте оцет з водою у пропорції 1:4 і протріть прилад всередині. У такий спосіб ви не лише уб’єте неприємний запах, а й позбудетеся шкідливих бактерій, які є його причиною. Лимонна суміш. Змішайте оцет, воду і лимонний сік у глибокій ємності. Поставте цю суміш у мікрохвильовку й увімкніть прилад на повну потужність на 2 хвилини. Потім протріть конденсат всередині вологою тканиною. Так ви надовго позбудетеся неприємного запаху в мікрохвильовій печі.

Читайте також:

5 найпопулярніших помилок під час запікання овочів, які можуть зіпсувати страву

Навіщо досвідчені господині обов’язково ставлять евкаліптові гілочки у ванній кімнаті