Чому пральна машина починає неприємно пахнути: головні причини та як цього уникнути

Пральна машина / © pexels.com

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Неприємний запах із пральної машини — поширена проблема, яка найчастіше виникає через надлишок вологи всередині приладу. Якщо її вчасно не усунути, це може призвести до появи цвілі, розмноження бактерій і накопичення забруднень, що й стають джерелом затхлого запаху.

Про це повідомило видання Real Simple.

Експерт із питань цвілі та якості повітря, засновник HomeCleanse Майкл Рубіно пояснює, що проблема рідко виникає раптово. Зазвичай неприємний запах формується поступово — протягом кількох тижнів або навіть місяців, коли всередині пральної машини накопичується волога та різні залишки після прання.

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За його словами, неприємний запах можуть спричиняти не лише цвіль і бактерії. Усередині машини також осідають залишки прального засобу та кондиціонера, мильний наліт, мінеральні відкладення, частинки бруду й органічні рештки. З часом усе це накопичується в барабані, гумових ущільнювачах, лотку для мийного засобу та зливній системі.

Найчастіше із цією проблемою стикаються власники пральних машин із фронтальним завантаженням. У таких моделях вода легко затримується в гумовій манжеті дверцят, де разом із залишками забруднень створюється середовище, сприятливе для розвитку мікроорганізмів.

Якщо запах уже з’явився, експерт радить не обмежуватися поверхневим прибиранням, а провести повне очищення пральної машини. Насамперед варто перевірити та очистити зливний фільтр, у якому можуть накопичуватися ворс, сміття й інші забруднення. Після цього потрібно вийняти лоток для мийного засобу, ретельно вимити його та очистити місце, де він встановлюється, адже саме там часто залишаються залишки мийних засобів і волога.

Наступний етап — очищення барабана, гумових ущільнювачів, дверцят та інших доступних внутрішніх поверхонь. Після цього Майкл Рубіно рекомендує запустити цикл самоочищення або найгарячіший режим прання без білизни, використовуючи засіб для очищення пральних машин, який рекомендує виробник.

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Після завершення очищення не варто одразу зачиняти дверцята. Фахівець радить залишити відкритими як дверцята, так і відсік для мийного засобу, щоб усі елементи повністю висохли.

Щоб проблема не повторювалася, достатньо дотримуватися кількох простих правил. Після кожного прання потрібно одразу виймати мокру білизну, залишати дверцята й лоток відкритими для провітрювання та регулярно протирати гумові ущільнювачі, де найчастіше затримується вода.

Також важливо використовувати саме той мийний засіб, який підходить для конкретної моделі пральної машини, і не перевищувати рекомендовану кількість. Якщо техніка стоїть у приміщенні з високою вологістю, експерт радить підтримувати її рівень у межах 35–50%, за потреби використовуючи осушувач повітря.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як прати пір’яні подушки в пральній машині без ризику зіпсувати та які засоби використовувати.

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