Чому пральна машина шумить і стрибає: шість основних причин та способи їх усунення

Чому пральна машина скаче

Коли пральна машина під час віджиму починає голосно стукати, стрибати або сильно вібрувати, це завжди є чітким сигналом несправності, а не нормою. Найчастіше причини такої агресивної поведінки є досить типовими, і багато з них можна вирішити самостійно, не викликаючи майстра. У будь-якому випадку Ігнорувати гуркіт не можна, оскільки він може швидко призвести до значно серйозніших та дорожчих поломок.

Найпоширеніші причини, чому пральна машинка шумить та вібрує

Забули зняти транспортувальні болти (для нової техніки)

Це є найпоширенішою помилкою при встановленні нової пральної машини. На заводі виробники фіксують барабан за допомогою спеціальних транспортувальних болтів, які захищають внутрішні механізми (такі як амортизатори та підшипники) від пошкоджень під час перевезення.

Якщо ці болти не викрутити перед першим запуском, бак буде битися об корпус, створюючи надзвичайно сильний шум, гуркіт і вібрацію.

Болти зазвичай знаходяться на задній стінці машини, їх може бути від трьох до п’яти, залежно від моделі. Болти слід обов’язково видалити, а отвори закрити пластмасовими заглушками, які йдуть у комплекті.

Неправильне встановлення пральної машинки

Частою причиною вібрації є неправильне встановлення пральної машини. Якщо техніка стоїть на нерівній або нестійкій підлозі (особливо на слизькій плитці або ламінаті), вона не може гасити коливання.

Необхідно використовувати будівельний рівень, щоб перевірити горизонтальність корпусу. Ніжки машини мають регулювання висоти, яке дозволяє виставити машину рівно і надійно зафіксувати. Для додаткового зменшення шуму та запобігання зміщенню слід використовувати антивібраційні підставки або спеціальний гумовий килимок.

Білизна збилася в грудку

Коли пральна машина починає сильно стрибати і вібрувати під час віджиму, особливо якщо ви перете об’ємні речі, такі як ковдри чи постільна білизна, причиною цього може бути дисбаланс завантаження.

Великі предмети, наприклад, підодіяльник або простирадло, можуть увібрати багато води, зімкнутися і збитися у важку, щільну грудку, обгорнувши навколо себе менші речі. Ця велика маса розташовується в одній частині барабана, що призводить до нерівномірного розподілу ваги. Через це барабан обертається нерівномірно, його центр ваги зміщується, і він починає стукати та битися об внутрішні стінки бака.

Щоб усунути такий дисбаланс, необхідно зупинити цикл прання. Слід акуратно розправити білизну руками, вивільнити з грудки всі речі та рівномірно розподілити їх по всьому об’єму барабана. Після цього можна повторно запустити лише цикл віджиму. Також завжди пам’ятайте про правило — не перевантажуйте барабан понад рекомендовану норму, оскільки надмірна кількість білизни також погіршує якість прання і є частою причиною підвищеної вібрації.

Ослаблення кріплення противаги

Всередині пральної машини встановлений важкий бетонний або пластиковий блок, відомий як противага. Його основна функція — врівноважувати барабан, коли він обертається з великою швидкістю, особливо під час віджиму. Якщо болти, які утримують цей важкий блок, ослабли з часом через постійні коливання, техніка починає сильно вібрувати та стукати.

Цю проблему можна вирішити самостійно, якщо ви маєте базові навички. Необхідно зняти верхню кришку машини, знайти противагу та надійно підтягнути всі кріпильні болти.

Ігнорування цієї несправності є вкрай небезпечним, оскільки противага може повністю відвалитися, що призведе до серйозного пошкодження бака і вимагатиме дорогого ремонту.

Зносилися амортизатори

Яо пральна машина має великий термін служби, однією з частих причин сильної вібрації і стукоту є зношування амортизаторів. Ці деталі виконують критично важливу функцію — вони гасять коливання бака і барабана, не даючи їм розгойдуватися під час високошвидкісного віджиму. Коли амортизатори виходять з ладу, бак втрачає стійкість і починає бити по внутрішніх стінках корпусу.

Щоб самостійно оцінити стан амортизаторів, необхідно відкрити завантажувальний люк. Далі слід сильно натиснути на барабан рукою донизу і різко його відпустити. Якщо барабан не повертається у вихідне положення плавно, а натомість різко падає або довго хитається, це є чітким сигналом, що амортизатори Ця деталь сама по собі є відносно недорогою, а її своєчасна заміна дозволить повернути машині колишню тишу і стійкість.

Поломка хрестовини або підшипників бака

Це є найсерйознішими причинами гучного шуму та гуркоту, які вимагають термінового втручання фахівця.

