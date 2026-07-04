Чому пральна машина смердить влітку: простий спосіб швидко позбутися неприємного запаху

Пральна машина / © unsplash.com

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У спеку неприємний запах у пральній машині може з’явитися швидше, ніж у холодну пору року. Причина часто криється у волозі, яка залишається всередині після прання. Висока температура прискорює розмноження бактерій і появу цвілі.

Про це повідомило видання The Page.

Найчастіше запах іде не від порошку чи кондиціонера, а від самої машинки. Волога може затримуватися в барабані, гумовому ущільнювачі біля дверцят і лотку для мийних засобів. Через це навіть чисті речі після прання іноді пахнуть сирістю.

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Сморід часто виникає через залишки води, порошку, кондиціонера, ворсу та бруду, які накопичуються в барабані, гумовому ущільнювачі, фільтрі й зливному шлангу. Ситуацію погіршує звичка прати переважно на низьких температурах і одразу закривати дверцята після завершення циклу.

Позбутися запаху можна, запустивши порожнє прання на високій температурі. До барабана рекомендують додати пів склянки харчової соди, а у відсік для порошку налити склянку столового оцту. Після завершення циклу дверцята слід залишити відкритими, а барабан витерти сухою ганчіркою. Водночас оцет не можна змішувати із засобами, що містять хлор. Якщо використовується спеціальний очищувач для пральних машин, варто дотримуватися інструкції виробника.

Особливу увагу радять приділити гумовому ущільнювачу біля дверцят, де часто накопичуються вода, волосся, нитки та наліт. Його рекомендують промити теплою водою із содою або слабким розчином оцту, а потім насухо витерти. Також необхідно регулярно очищати лоток для порошку та місце, куди він вставляється.

Якщо після очищення запах не зникає, варто перевірити фільтр. Через накопичене сміття вода може погано зливатися, що сприяє появі затхлого запаху.

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Щоб уникнути цієї проблеми влітку, після кожного прання рекомендують залишати дверцята пральної машини та лоток для порошку прочиненими. Крім того, не варто надовго залишати мокру білизну в барабані, використовувати надмірну кількість кондиціонера, а раз на кілька тижнів бажано запускати порожній цикл прання на високій температурі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому в жодному разі не можна вішати багато магнітів на холодильник.

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