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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Чому продукти в холодильнику псуються надто швидко: не використовуйте ці три речі — вони "тихі вбивці"

Коли ви відкриваєте холодильник і відчуваєте неприємний запах, хоча продукти виглядають свіжими, це можуть бути “тихі вбивці” — предмети, які ви зберігаєте роками, навіть не підозрюючи про їхній вплив.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чому псуються продукти в холодильнику

Чому псуються продукти в холодильнику / © Фото з відкритих джерел

Насамперед, це відкриті консерви. Після відкриття консерви в металевих банках починають відбуватися хімічні процеси окислення, що може спричинити виділення токсичних речовин. Це може погіршити якість продуктів і навіть становити загрозу для здоров’я.

Щоб уникнути проблем, краще відразу пересипати вміст консерв в скляну тару.

Пластикові контейнери з тріщинами небезпечні, адже бактерії можуть накопичуватися навіть при ретельному митті. Замість них варто використовувати скляні ємності або міцний пластик без дефектів.

Губка для миття холодильника може стати джерелом запахів і плісняви, поширюючи їх по всіх полицях. Використовуйте серветки з мікрофібри замість неї.

Якщо овочі або ягоди виділяють етилен, вони прискорюють псування сусідніх продуктів. Тримайте їх окремо або обгортайте в папір.

Перевірте температуру в холодильнику: понад +5°C молоко скисне швидше.

А для нейтралізації запахів покладіть чашку з кавою або лимоном.

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Дата публікації
Кількість переглядів
223
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