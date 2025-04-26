Чому псуються продукти в холодильнику / © Фото з відкритих джерел

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Насамперед, це відкриті консерви. Після відкриття консерви в металевих банках починають відбуватися хімічні процеси окислення, що може спричинити виділення токсичних речовин. Це може погіршити якість продуктів і навіть становити загрозу для здоров’я.

Щоб уникнути проблем, краще відразу пересипати вміст консерв в скляну тару.

Пластикові контейнери з тріщинами небезпечні, адже бактерії можуть накопичуватися навіть при ретельному митті. Замість них варто використовувати скляні ємності або міцний пластик без дефектів.

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Губка для миття холодильника може стати джерелом запахів і плісняви, поширюючи їх по всіх полицях. Використовуйте серветки з мікрофібри замість неї.

Якщо овочі або ягоди виділяють етилен, вони прискорюють псування сусідніх продуктів. Тримайте їх окремо або обгортайте в папір.

Перевірте температуру в холодильнику: понад +5°C молоко скисне швидше.

А для нейтралізації запахів покладіть чашку з кавою або лимоном.