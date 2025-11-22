Чому просте вимкнення світла не зменшує рахунки за електроенергію: ефективні способи економії електрики в побуті

Як знизити витрати на електроенергію / © unsplash.com

Більшість людей вважають, що заощаджують електроенергію: вони вимикають світло, використовують пральні машини на низькій температурі, переходять на світлодіодні лампи. Але справжні “споживачі” енергії — це опалення, кондиціонери та неефективна побутова техніка.

До 60% енергії в українських домогосподарствах витрачається на обігрівання та охолодження, а на освітлення — лише близько 10%. Це означає, що просте вимкнення світла — добре, але найбільша економія досягається завдяки правильному використанню опалення, покращеній ізоляції та енергоефективній техніці.

Іншими словами, ми заощаджуємо на дрібницях, ігноруючи головні статті витрат. Раціональне споживання енергії вдома не вимагає великих інвестицій — достатньо змінити звички.

Заощадження електроенергії

Не розміщуйте холодильник або морозильник поруч із плитою чи під прямими сонячними променями. Висока температура змушує прилад працювати інтенсивніше та споживати більше електрики.

Регулярно розморожуйте холодильник і морозильник — чим більше льоду накопичується, тим більша витрата енергії.

Три–чотири рази на рік відсовуйте холодильник від стіни та очищайте радіатори від пилу. Забруднені радіатори змушують компресор працювати сильніше.

Очищайте фільтри у пральних та посудомийних машинах. Це підвищує їхню ефективність та зменшує ризик поломок.

Купуйте побутову техніку з високим класом енергоефективності. Прилади класу A споживають до 40% менше електроенергії, ніж аналоги класу D.

Економія теплової енергії

Якщо душ використовує гарячу воду з бойлера, встановіть водозберігаючу лійку — це зменшить споживання гарячої води.

Знизивши температуру води в бойлері на 10°C, можна зекономити до 15% річного споживання енергії.

Новий конденсаційний котел дозволяє зменшити витрату газу до 20%. За можливості замініть старий котел на сучасний енергоефективний.

Використовуйте кімнатний термостат, запрограмований на зниження температури вночі або коли вас немає вдома. Зменшення лише на 1°C дозволяє економити до 5% енергії.

Кожен куточок вашого дому може допомогти знизити споживання електроенергії та тепла, якщо ставитися до нього розумно. Дотримання простих правил приносить довгострокові переваги та значно зменшує рахунки за електроенергію.