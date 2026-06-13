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Чому простирадла злипаються в сушарці: 5 ефективних лайфгаків, щоб уникнути грудок і скручування
Ситуація, коли постільна білизна в сушарці перетворюється на щільну «кулю», знайома майже кожному. Замість рівномірно висушених простирадл ви дістаєте вологі зім’яті вузли, які доводиться досушувати знову. Це не лише незручно, а й витрачає зайвий час та електроенергію.
Добра новина: цю проблему можна легко вирішити. В Hunker зібрали прості, але ефективні лайфгаки, які допоможуть зробити сушіння постільної білизни рівномірним і без «злипання».
Не перевантажуйте сушарку
Одна з головних причин скручування простирадл — надмірна кількість речей у барабані. Коли білизні тісно, вона не має простору для вільного руху й збивається в грудку.
Що робити:
сушіть простирадла окремо від іншого одягу;
не заповнюйте барабан більше ніж на 2/3.
Використовуйте сушильні кульки
Сушильні кульки (особливо вовняні) допомагають розділяти тканину під час обертання. Вони зменшують злипання та пришвидшують процес сушіння.
Переваги:
покращують циркуляцію повітря;
зменшують зморшки;
скорочують час сушіння.
Розплутуйте білизну перед запуском сушарки
Багато хто кладе простирадла в сушарку згорнутими або скрученими після прання. Це майже гарантує утворення «кулі».
Правильний підхід:
добре струсіть простирадло після прання;
розправте всі кути;
завантажуйте в барабан максимально розгорнутим.
Сушіть великі речі окремо
Простирадла, підковдри та наволочки мають різну вагу й форму. Якщо сушити їх разом, вони легко переплітаються.
Рекомендація:
сушіть простирадла окремо від підковдр;
за можливості — по одному великому виробу за раз.
Зупиніть сушарку і перемішайте білизну
Якщо ви помітили, що простирадла вже почали збиватися, не чекайте кінця циклу.
Що зробити:
зупиніть сушарку через 10–15 хвилин;
розплутайте білизну вручну;
запустіть цикл знову.
Додаткові поради
обирайте середній режим сушіння замість інтенсивного;
не пересушуйте білизну — це сприяє жорсткості тканини;
регулярно очищуйте фільтр сушарки для кращої циркуляції повітря.
Скручування простирадл у сушарці — це не випадковість, а результат неправильного завантаження або умов сушіння. Дотримуючись простих правил, можна значно покращити результат і зробити постільну білизну м’якою, сухою та без складок.
FAQ
Чому простирадла збиваються в грудку в сушарці?
Це трапляється через надмірне завантаження, неправильне розміщення білизни або відсутність простору для руху в барабані.
Як зробити так, щоб простирадла не скручувалися під час сушіння?
Розправляйте їх перед сушінням, не перевантажуйте сушарку та використовуйте сушильні кульки для розділення тканини.
Чи можна сушити простирадла разом з іншими речами?
Не рекомендується, адже різні за вагою речі швидко переплітаються і сприяють утворенню грудок.