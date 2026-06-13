Чому простирадла злипаються в сушарці: 5 ефективних лайфгаків, щоб уникнути грудок і скручування

Як запобігти скочуванню простирадл у сушарці / © pexels.com

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Добра новина: цю проблему можна легко вирішити. В Hunker зібрали прості, але ефективні лайфгаки, які допоможуть зробити сушіння постільної білизни рівномірним і без «злипання».

Не перевантажуйте сушарку

Одна з головних причин скручування простирадл — надмірна кількість речей у барабані. Коли білизні тісно, вона не має простору для вільного руху й збивається в грудку.

Що робити:

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сушіть простирадла окремо від іншого одягу;

не заповнюйте барабан більше ніж на 2/3.

Використовуйте сушильні кульки

Сушильні кульки (особливо вовняні) допомагають розділяти тканину під час обертання. Вони зменшують злипання та пришвидшують процес сушіння.

Переваги:

покращують циркуляцію повітря;

зменшують зморшки;

скорочують час сушіння.

Розплутуйте білизну перед запуском сушарки

Багато хто кладе простирадла в сушарку згорнутими або скрученими після прання. Це майже гарантує утворення «кулі».

Правильний підхід:

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добре струсіть простирадло після прання;

розправте всі кути;

завантажуйте в барабан максимально розгорнутим.

Сушіть великі речі окремо

Простирадла, підковдри та наволочки мають різну вагу й форму. Якщо сушити їх разом, вони легко переплітаються.

Рекомендація:

сушіть простирадла окремо від підковдр;

за можливості — по одному великому виробу за раз.

Зупиніть сушарку і перемішайте білизну

Якщо ви помітили, що простирадла вже почали збиватися, не чекайте кінця циклу.

Що зробити:

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зупиніть сушарку через 10–15 хвилин;

розплутайте білизну вручну;

запустіть цикл знову.

Додаткові поради

обирайте середній режим сушіння замість інтенсивного;

не пересушуйте білизну — це сприяє жорсткості тканини;

регулярно очищуйте фільтр сушарки для кращої циркуляції повітря.

Скручування простирадл у сушарці — це не випадковість, а результат неправильного завантаження або умов сушіння. Дотримуючись простих правил, можна значно покращити результат і зробити постільну білизну м’якою, сухою та без складок.

FAQ

Чому простирадла збиваються в грудку в сушарці?

Це трапляється через надмірне завантаження, неправильне розміщення білизни або відсутність простору для руху в барабані.

Як зробити так, щоб простирадла не скручувалися під час сушіння?

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Розправляйте їх перед сушінням, не перевантажуйте сушарку та використовуйте сушильні кульки для розділення тканини.

Чи можна сушити простирадла разом з іншими речами?

Не рекомендується, адже різні за вагою речі швидко переплітаються і сприяють утворенню грудок.

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