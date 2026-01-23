Чому пуховик більше не тримає тепло і як виправити це одним рухом: один простий трюк

Зимова куртка не тримає тепло: що робити / © pexels.com

Реклама

Експерти запевняють: у більшості випадків купувати нову куртку зовсім не обов’язково.

Чому куртка припиняє гріти

Секрет у повітрі між волокнами утеплювача — саме воно утримує тепло. Якщо пух або синтетика злежалися або втратили об’єм, куртка стає холодною. Вирішити проблему допоможе правильне прання: обирайте делікатний режим і спеціальні засоби для пуху чи синтетики.

Після прання висушіть куртку у сушарці разом із тенісними м’ячами або обережно розправляючи руками, щоб наповнювач «ожив» і відновив об’єм.

Реклама

Деталі, що впливають на тепло

Не забувайте про манжети, комір та нижній край куртки — вони повинні щільно прилягати до тіла. Якщо еластичність втрачена, додайте додаткові манжети або перекривайте щілини шарфом і поясом, щоб холодне повітря не проникало всередину.

Підкладка має значення

Гладка синтетика програє флісу та м’яким тканинам у збереженні тепла. Якщо модель дозволяє, додайте внутрішній шар: тонку жилетку, флісову кофту або термопідкладку. Це забезпечить додаткову ізоляцію без зайвих витрат.

Як швидко висушити куртку

Навіть найтепліший утеплювач не працює, якщо він вологий. Сніг, дощ чи конденсат всередині знижують ефективність куртки. Перевіряйте її після виходу на вулицю і сушіть правильно — так тепло залишатиметься всередині.

Простий спосіб зробити куртку теплішою

Додаткові шари одягу — ваш друг у холодну погоду. Термобілизна, легкий светр чи жилетка створюють додаткову теплоізоляцію і допомагають зберігати тепло навіть у моделях із тонким наповнювачем.