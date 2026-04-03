Чому редис виростає гірким та порожнім: помилки садівників

Редис зазвичай стає однією з найперших культур на городі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Редис

Редис / © Pixabay

Редис — один із найулюбленіших весняних овочів, що ідеально пасує до свіжих салатів та закусок. Та іноді навіть найсвіжіший редис може розчарувати.

Щоб урожай вийшов хорошим, важливо не припускатися основних помилок.

Редис не витримує низькі температури, заморозки становлять загрозу, тому не поспішайте висаджувати овоч, поки температура повітря не підійметься до 12 градусів і вище.

Городникам також радять для отримання багатого врожаю редису внести до ґрунту солону воду. Для приготування розчину достатньо змішати із водою 200 г хлориду натрію. Після поливання обробіть ґрунт незгорілими деревними залишками, щоб захистити рослину від хробаків.

Експерти радять підгодовувати овоч одразу після того, як з’явилися листові пластинки. Не забувайте також регулярно поливати редис. Якщо води буде мало, то не варто сподіватися на те, що врожай буде хорошим.

Який редис обирати для раннього врожаю

Для весняного садіння важливо звертати увагу на терміни дозрівання до 20 днів, стійкість до стрілкування та однорідність м’якоті. Саме такі сорти забезпечують швидкий, смачний та якісний урожай у відкритому ґрунті.

Раніше ми писали про те, коли треба сіяти редис. Більше про це читайте у новині.

