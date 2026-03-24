Чому не можна працювати з ноутбуком у ліжку: відповідь експертів

Перегрівання ноутбука часто починається не з раптової поламки, а з буденної звички ставити пристрій на ковдру, диван або іншу м’яку поверхню. У таких умовах техніка опиняється в «ізоляції», що швидко виводить систему охолодження з ладу.

Коли корпус стає надто гарячим, а вентилятор починає шуміти сильніше, це сигнал про те, що система вже не справляється з навантаженням. Сучасні тонкі ноутбуки мають обмаль простору всередині, тому навіть мінімальне погіршення циркуляції повітря миттєво б’є по температурі процесора.

Якщо температура сягає критичної межі, спрацьовує захисний механізм, і пристрій просто вимикається. Проте регулярні такі «аварійні зупинки» поступово руйнують ключові компоненти комп’ютера.

Окрім неправильного розташування, головним ворогом техніки залишається пил. Навіть якщо ззовні ноутбук має охайний вигляд, всередині з часом утворюється щільний шар бруду, який забиває радіаторну решітку. У певний момент цей пил починає працювати як теплоізоляційна ковдра для всієї системи, не дозволяючи гарячому повітрю виходити назовні.

Місце, де стоїть ґаджет, безпосередньо впливає на його «здоров’я». Пледи та подушки швидко перекривають забірні отвори на нижній частині корпусу, залишаючи гарячі деталі в замкненому просторі без охолодження.

Як врятувати ноутбук власноруч

Експерти зазначають, що для покращення роботи пристрою часто не потрібні складні маніпуляції. Достатньо забезпечити вільний доступ повітря до вентиляторів.

«Щоб поліпшити циркуляцію повітря, достатньо навіть трохи підняти задню частину ноутбука над поверхнею. Ідея полягає в тому, щоб між столом і дном корпуса залишався вільний простір», — наголошують фахівці.

Навіть незначний прозір під корпусом здатний знизити температуру на кілька градусів. Саме тому охолоджувальні підставки або будь-яке акуратне підняття задньої частини ноутбука дають помітний результат без втручання в саму систему.

Для того, щоб вчасно помітити проблему, фахівці радять оцінювати стан техніки не лише за шумом вентилятора, а й за реальними показниками температури. Високі значення в режимі простою — це серйозний привід звернутися до майстра або змінити звички використання ґаджета.

