Чому рослини гинуть після обрізки: 7 помилок, яких легко припуститися влітку

Обрізка рослин

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Літня обрізка здається звичною частиною догляду за садом, однак у спекотний сезон вона потребує особливої обережності. Фахівці із садівництва попереджають: неправильний час, брудний інструмент або незнання особливостей рослини можуть не лише послабити її, а й зробити вразливою до хвороб і шкідників.

Про це повідомило видання martha stewart.

Експерти радять насамперед зважати на погодні умови. За словами ландшафтної садівниці Тері Спейт, обрізка під час спеки, посухи чи інших екстремальних погодних явищ створює для рослини додатковий стрес. Якщо вона вже витрачає сили на боротьбу з несприятливими умовами, видалення пагонів може ще більше погіршити її стан. Консультантка із садівництва Дженніфер Голстон рекомендує відкласти процедуру до прохолодного хмарного дня, особливо якщо очікується дощ. Після опадів, залежно від виду рослини, вона також радить додати шар мульчі, адже після обрізки рослинам потрібен додатковий догляд.

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Ще одна поширена помилка — проводити обрізку в полудень. У найспекотніші години дня рослини намагаються захиститися від високої температури, тому будь-яке додаткове втручання виснажує їхні ресурси. Крім того, після видалення гілок внутрішнє листя може опинитися під прямим сонячним промінням і отримати опіки. Також зростає ризик зневоднення.

Фахівці звертають увагу, що літо не підходить для планової обрізки дерев. За словами Дженніфер Голстон, у цей період рослини активно ростуть, а свіжі зрізи стають відкритими ранами, через які можуть проникати бактерії. До того ж вони приваблюють комах, які живляться соком рослин. Саме тому основну обрізку дерев спеціалістка рекомендує проводити взимку, коли і дерева, і патогени, і більшість комах перебувають у стані спокою. Водночас вона наголошує, що якщо дерево хворіє, відмирає або має пошкоджені гілки, їх потрібно видаляти незалежно від пори року.

Не варто поспішати й з обрізкою молодих рослин, які були висаджені нещодавно. За словами Тері Спейт, літня обрізка може стимулювати новий ріст, але в умовах високих температур це лише посилить навантаження на рослину. Тому спочатку їй варто дати час укоренитися та адаптуватися до нового місця.

Окремо експерти наголошують на важливості чистоти садового інструменту. Якщо секатор або ножиці не продезінфіковані, вони можуть переносити патогени з однієї рослини на іншу. Особливо це стосується інструментів, якими раніше обрізали хворі або відмерлі частини рослин. За словами Дженніфер Голстон, збудники хвороб добре зберігаються на брудних інструментах і особливо активно поширюються у теплу погоду.

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Щоб уникнути помилок, садівникам також рекомендують враховувати особливості кожної рослини. Перед обрізкою варто знати, чи формуються квіткові бруньки на старих чи молодих пагонах, адже від цього залежить правильний час і спосіб обрізки. Також більшість декоративних рослин краще обрізати вже після завершення цвітіння, якщо немає мети отримати плоди або насіння.

Експерти також радять не братися за секатор без чіткого плану. Перед обрізкою варто визначити її мету: покращення форми рослини, обмеження росту, стимулювання нового приросту, покращення циркуляції повітря, оздоровлення або рясніше цвітіння. Такий підхід допоможе уникнути хаотичного видалення гілок і врахувати подальший розвиток рослини.

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