Чому розігріта в мікрохвильовці їжа несмачна: цієї помилки у використанні техніки припускаються всі

Більшість українців вже не можуть уявити свою кухню без мікрохвильової печі. Завдяки цьому пристрою можна швидко розігріти їжу. Однак, не кожен вміє правильно користуватися мікрохвильовкою.

Що можна зробити, щоб страви, які ви розігріваєте в мікрохвильовій печі були соковитішими, апетитнішими і набагато смачнішими? Адже ця техніка стала справжнім помічником на сучасній кухні. Щоб витрачати менше часу на приготування їжі, ми часто готуємо на кілька днів, а потім просто розігріваємо страви. Кілька хвилин — і гарячу вечерю вже можна подавати до столу. Однак, перед тим, як використовувати мікрохвильовку, запам'ятайте кілька важливих нюансів.

Насамперед, розігрівати їжу можна лише в спеціальних контейнерах, які виготовляються з матеріалу, що придатний для використання у мікрохвильових печах. На них повинне бути маркування. Зазвичай це або значок у вигляді хвиль, або напис "Microwave oven safe".

Використовуючи такий посуд, ви будете впевнені, що ні сам контейнер, ні їжа, яка в ньому лежить, не зіпсуються під час розігрівання.

Також, запам'ятайте, який посуд в жодному разі не можна ставити у мікрохвильову піч. Це алюмінієва фольга, металевий посуд та прилади, паперові пакети. Не можна ставити й щільно закриті ємності, тому що через тиск, що наростає, посудина може різко розкритися і навіть розірватися.

Чому розігріта в мікрохвильовці їжа несмачна: що робити

Щоб страва вийшла соковитішою і набагато смачнішою, потрібно накрити контейнер кришкою, але не закривати її. В такому разі вода не буде випаровуватися, тому продукти не пересушаться.

Існує ще один цікавий лайфгак, як зберекти соковитість страви, коли ви розігріваєте її в мікрохвильовій печі. Поставте поряд з тарілкою, в якій лежить страва, чарочку з водою (краще наливати вже гарячу). Так ви створите додаткову вологість. Цей метод особливо добре працює, коли ви розігріваєте шматок піци і не хочете, щоб він став сухим.

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