Чому розсада перцю не росте після висаджування у відкритий ґрунт: основні причини та що з цим робити

Чому не росте перець

Реклама

Часто після висаджування розсади солодкого перцю у відкритий ґрунт рослини починають поводитися не так, як ми очікуємо: їхній ріст сповільнюється, листя жовтіє, а іноді навіть опадають квітки та зав’язі. Чому так відбувається і як допомогти перцю адаптуватися та активно розвиватися? Експерти з садівництва виділяють кілька ключових причин «гальмування» розсади та пропонують перевірені рішення.

Основні причини, чому розсада не росте після висаджування

Переростання розсади в горщику

Однією з найпоширеніших причин «стресу» після висадки є переросла розсада. Часто ми сіємо насіння якомога раніше, сподіваючись отримати потужну рослину до моменту висадки. Але через несприятливі погодні умови або інші обставини, розсада може затриматися в горщиках довше, ніж потрібно.

Як наслідок, страждають коріння, коренева система, перебуваючи в обмеженому об’ємі розсадного горщика, переростає і виснажується. Їй бракує місця для подальшого розвитку та засвоєння поживних речовин.

Реклама

Після висадження в ґрунт такій «застарілій» кореневій системі потрібен час на відновлення — від одного до трьох тижнів. Весь цей період рослина не може повноцінно отримувати живлення.

Листя починає жовтіти, потім опадають нижні листки, а за ними — і верхні. Можливе скидання квіток і навіть щойно утворених зав’язей.

Висадження в холодний ґрунт

Перець — культура теплолюбна. Якщо температура ґрунту під час висадки розсади опускається нижче 12°C, це стає справжнім шоком для кореневої системи.

Холодний ґрунт викликає стрес, коренева система перестає активно працювати і всмоктувати поживні речовини.

Реклама

Наслідки майже такі ж, як і при переростанні: рослина «завмирає», листя жовтіє, відбувається скидання листя, зав’язей та квіток.

Найгірша ситуація виникає, коли дві ці причини — переросла коренева система та холодний ґрунт — накладаються одна на одну. Це надзвичайно важкий стрес, який може призвести до загибелі розсади або ж до її відновлення протягом дуже тривалого часу.

Нестача поживних речовин

Навіть якщо розсада була висаджена в оптимальних умовах, їй потрібна підтримка для подальшого росту та розвитку. Рослина розвивається послідовно: спочатку коріння, потім вегетативна (листяна та стеблова) маса, і лише потім формується плодове навантаження.

Перше, що потрібно рослині після пересадки — це добре вкоренитися. Для цього використовують укорінювачі, які стимулюють розвиток кореневої системи, допомагаючи рослині швидше «вчепитися» за ґрунт. Це аксіома для успішного старту.

Реклама

Після того як коріння почало працювати (приблизно через тиждень — 10 днів після висадження), настав час стимулювати зростання надземної частини. Для цього потрібні добрива з підвищеним вмістом азоту.

Курячий послід ідеально підходить для весняного або ранньолітнього підживлення багатьох рослин. Він містить підвищену частку азоту та багатий комплекс мікро-, макро- та мезоелементів. Однак, варто враховувати його специфічний запах та необхідність правильного розведення.

Якщо ви не хочете возитися з курячим послідом, можна використовувати готові концентровані добрива з подібним складом.

У крайньому разі можна використовувати універсальні добрива зі збалансованою формулою, наприклад, 20-20-20. Однак для цього етапу все ж краще обирати добрива з переважанням азоту.

Реклама

Перевантаження плодами

Іноді розсада солодкого перцю, ще будучи дуже молодою та маленькою, починає формувати квітки, які швидко перетворюються на плоди. Це призводить до передчасного плодового навантаження.

Рослина намагається одночасно розвивати коріння, нарощувати зелену масу та формувати плоди, хоча її ресурси, особливо кореневої системи, ще обмежені.

Коренева система просто не витримує такого навантаження і не може забезпечити всі процеси необхідними поживними речовинами. У результаті рослина може сидіти в недорозвиненому стані аж до липня.

Щоб запобігти цьому, завжди видаляйте першу (коронну) квітку, яка з’являється на самому початку розгалуження стебла. Багато досвідчених фермерів, щоб забезпечити правильну послідовність розвитку, видаляють не тільки першу коронну квітку, а й кілька наступних у першому та навіть другому розгалуженні. Краще трохи відтермінувати збирання першого врожаю, але отримати сильну, добре розвинену рослину, яка зможе дати повноцінний та рясний урожай згодом.

Реклама

Допомога рослині після стресу

Якщо ваша розсада вже не ростей, постраждала від стресу, експерти радять їй допомогти.

Проведіть обробку по листу будь-яким наявним у вас антистресовим препаратом. Це може бути «Мегафол», «Аміностар», «Ізабіон» або подібні. Ці препарати допомагають рослині швидше відновитися від негативного впливу.

Якщо коренева система працює погано (через переростання або холодний ґрунт), вона не може повноцінно засвоювати поживні речовини з ґрунту. У цьому разі ефективними будуть обробки по листу спеціальними добривами (позакореневі підживлення). Наприклад, можна використовувати «Плантафоли» різних формул. На початковому етапі розвитку краще обирати «Плантафол» з переважанням азоту або універсальні формули. Через листя рослина швидше отримає необхідні елементи живлення, поки коренева система повністю відновиться.

Пам’ятаючи про ці основні причини «гальмування» розсади солодкого перцю — переростання, холодний ґрунт, нестача живлення та надмірне плодове навантаження — ви зможете запобігти багатьом проблемам. Вчасно проведена посадка, правильне підживлення та формування куща забезпечать вашим рослинам оптимальні умови для розвитку, гарантуючи міцний ріст та щедрий урожай соковитого перцю.

Реклама