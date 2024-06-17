Чому розумним жінкам часто не щастить в особистому житті: відповідь відомого письменника

Еріх Марія Ремарк – один із найвідоміших німецьких письменників, твори якого увійшли до фонду світової класики. Він досить часто розмірковував над темою кохання. Зокрема, класик спілкувався з багатьма розумними й талановитими жінками, яким не надто щастило в особистому житті. Вони нарікали на свій розум, говорячи, що це не дуже подобається чоловікам, і краще б вони обміняли його на красу. То чому ерудованим жінкам так часто не щастить з коханням? З цим допоможуть розібратися дві цитати письменника, наведені у матеріалі видання "Клубер", який досить часто висвітлював тему любові у своїх романах.

Чому розумним жінкам так не щастить у коханні: 2 цитати німецького класика

Перша цитата: "Для любові необхідна свідома наївність. Адже ти знаєш, що я маю на увазі: просту душу, ще не спотворену скепсисом і надмірною інтелігентністю". Закоханих часто асоціюють з дітьми, вони наївні, безтурботні, радісні, відкриті й легкі. А проблема багатьох розумних людей у тому, що вони не вміють вимикати свій інтелект і дозволяти собі почуття та легкість. Вони намагаються раціонально обдумати свої почуття, виміряти логічно і навісити на кожну емоцію ярлик. Але кохання не терпить логіки та раціоналізму, воно спонтанне і дещо божевільне. Тому досить часто розумні жінки потерпають від внутрішнього конфлікту між почуттями та логічним мисленням. Через що виникає купа непорозумінь і проблем. Вони не можуть прийняти свого партнера з усіма його недоліками, важко вибачають найдрібніші проступки, завищують свої вимоги до стосунків. А життя ніби насміхається над ними, підкидаючи їм більш слабких та несерйозних партнерів. Але в цьому урок для розумних жінок – навчитися приймати людей такими, які вони є.

"Для любові необхідна свідома наївність. Адже ти знаєш, що я маю на увазі: просту душу, ще не спотворену скепсисом і надмірною інтелігентністю". Закоханих часто асоціюють з дітьми, вони наївні, безтурботні, радісні, відкриті й легкі. А проблема багатьох розумних людей у тому, що вони не вміють вимикати свій інтелект і дозволяти собі почуття та легкість. Вони намагаються раціонально обдумати свої почуття, виміряти логічно і навісити на кожну емоцію ярлик. Але кохання не терпить логіки та раціоналізму, воно спонтанне і дещо божевільне. Тому досить часто розумні жінки потерпають від внутрішнього конфлікту між почуттями та логічним мисленням. Через що виникає купа непорозумінь і проблем. Вони не можуть прийняти свого партнера з усіма його недоліками, важко вибачають найдрібніші проступки, завищують свої вимоги до стосунків. А життя ніби насміхається над ними, підкидаючи їм більш слабких та несерйозних партнерів. Але в цьому урок для розумних жінок – навчитися приймати людей такими, які вони є. Друга цитата, яка розширює ідею першої: "Ніколи не вдавайся до складних ходів, якщо того ж самого можна досягти більш простими способами. Це — одне з наймудріших правил життя. Хоча на ділі його досить важко застосувати". У розумних людей переважає шаблонне мислення, вони завжди намагаються жити і діяти з позиції "треба", "правильно", "повинен". Та на сьогодні ці шаблони вже не працюють, варто давати собі та своїм близьким людям більше свободи, тоді стосунки будуть гармонійними та наповненими. Розумним жінкам не слід ускладнювати життєві ситуації, тоді їм буде досить просто побудувати щасливі і довготривалі стосунки.

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