Чому рушники стають жорсткими після прання: головні помилки догляду

Як прати рушники

Махрові рушники залишаються одним із найпоширеніших елементів домашнього текстилю, однак із часом вони можуть ставати жорсткими та менш приємними на дотик. Як зазначають фахівці, у більшості випадків це пов’язано не з якістю матеріалу, а з порушенням правил прання та сушіння.

Про це повідомив журнал Storinka.

Насамперед значення має вибір мийного засобу. Поширеною помилкою є використання сипучих порошків. Вони гірше вимиваються з ворсу і можуть сприяти його злипанню. Натомість рідкі засоби для прання краще розчиняються у воді та не залишають помітних залишків у тканині. Водночас надмірна кількість навіть рідкого засобу може негативно вплинути на структуру рушника і зробити його менш м’яким.

Іншим чинником є завантаження пральної машини. Якщо помістити занадто багато рушників за один цикл, вода та мийний засіб не зможуть рівномірно проникнути у волокна. У результаті тканина гірше очищується, що впливає на її стан після висихання.

Для збереження м’якості під час полоскання рекомендують використовувати прості додаткові засоби, зокрема оцет або лимонний сік. Вони допомагають зменшити жорсткість тканини та покращують її текстуру після прання.

Важливим є і правильний спосіб сушіння. Сушіння під прямими сонячними променями або поблизу джерел сильного тепла, як-от батареї, може пошкодити структуру ворсу. Це призводить до втрати м’якості та погіршення зовнішнього вигляду рушників. Краще обирати місця з хорошою вентиляцією або сушити їх у тіні на свіжому повітрі.

Окрему увагу слід приділяти стану пральної машини. Якщо її не очищувати регулярно, залишки бруду та мийних засобів можуть впливати на якість прання і стан тканин. Чиста машина забезпечує більш ефективний догляд за речами.

