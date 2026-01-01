Чому садівники взимку вішають компакт-диски просто над грядками

Диск / © DepositPhotos

Городників закликають розміщувати старі компакт-диски на своїх ділянках, щоб захистити зимові висадження від птахів. Цей спосіб радять використовувати саме в холодний сезон, коли птахи активніше шукають їжу та можуть пошкоджувати молоді рослини.

Про це повідомило видання Express.

Багато садівників починають зимові посіви ще в грудні та січні, щоб отримати ранній старт весняних культур. У цей період можна садити капусту, салат, цибулю, зелену цибулю та інші цибулеві культури — це дозволяє згодом замінити цибулини новою партією і мати свіжу зелень майже цілий рік. Проблема полягає в тому, що зимові посадки часто приваблюють птахів.

Саме тому городники використовують компакт-диски як захисний засіб. Вільно підвішені диски рухаються навіть від легкого вітру, а відбите світло створює хаотичні спалахи, які лякають птахів і не дають їм наближатися до грядок. Цей метод успішно застосовують на своєму городі: блискучі поверхні дисків активують у птахів миттєву реакцію втечі.

Експерти радять розвішувати диски так, щоб вони могли вільно обертатися, та періодично змінювати місця їх розташування. Це важливо для того, щоб птахи не звикали до постійного джерела відблисків і не поверталися до посадок.

Водночас садівники наголошують: зима — складна пора для птахів, тому варто допомагати їм у пошуках їжі. Підгодовувати їх рекомендують окремо від грядок — на годівницях чи пташиних столиках. Підходять горіхи, нарізані фрукти, насіння, родзинки. А щоб восени та взимку біля годівниць не з’являлися білки, інколи додають невелику кількість порошку чилі.

