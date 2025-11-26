Чому саме ці шість консервів дієтологи радять завжди тримати вдома

Корисні консерви

Консервовані продукти є надзвичайно зручними та доступними і вони можуть бути такими ж корисними, як і свіжі аналоги. Саме тому дієтологи радять мати стратегічний запас деяких ключових консервованих продуктів у своїй коморі.

Корисні консерви, які варто тримати вдома

1.Консервована квасоля

Оскільки квасоля вже консервована, вона готова до вживання без додаткового приготування чи замочування. Тому її можна швидко і без зусиль додати до будь-якої страви чи салату, що робить її простим способом збагатити свій щоденний раціон дуже корисним продуктом. Як ствреджують дієэтологи, вживання квасолі може сприяти здоров’ю серця, травленню та контролю ваги.

Консервована квасоля є багатим джерелом білка, заліза, клітковини, магнію, калію, цинку, фолату.

Оскільки консервована квасоля може містити багато натрію, фахівці радять перед використанням злити воду та промити її, щоб зменшити вміст натрію до сорока відсотків, або ж одразу обирати сорт із низьким вмістом натрію.

2.Консервовані помідори

помідори містять лікопен, потужний антиоксидант. Лікопен може підтримувати здоров’я серця, зменшувати запалення, полегшувати запор та знижувати ризик діабету другого типу.

Крім лікопену, консервовані помідори містять різні інші необхідні поживні речовини, включаючи вітамін с, калій і магній.

Консервовані помідори, нарізані кубиками, цілі або подрібнені є чудовим варіантом для таких страв, як супи, рагу або соуси.

3.Консервований гарбуз

Консервований гарбуз має низьку калорійність і багатий на вітамін а та інші ключові поживні речовини. Лише одна чашка консервованого гарбуза містить 7 грамів клітковини та понад 200 відсотків від добової норми вітаміну а.

Вітамін а (бета-каротин), що міститься у гарбузі, активно підтримує здоров’я очей і має властивість зменшувати запалення в організмі. Окрім нього, консервований гарбуз є значним джерелом магнію, заліза, калію, а також вітамінів С та Е.

Варто вибирати різновиди цих консервів без додавання цукру чи натрію та використовувати їх у солодких стравах, випічці, смузі або ж у солоних стравах.

4.Консервований тунець

Рибні консерви, особливо тунець, містять багато пісного білка та омега-3 кислот, які мають протизапальні властивості, що є ключовими для здоров’я серця. Консервований тунець багатий на інші необхідні поживні речовини, таких як кальцій, вітамін d, селен та залізо.

Консервований тунець у воді, містить менше калорій і жиру, ніж тунець в олії. Можна вибрати тунець з низьким вмістом натрію або «без додавання солі».

5.Консервована зелена квасоля

Цей поширений консервований овоч містить мало вуглеводів і калорій, проте він багатий на поживні речовини. Одна склянка вареної консервованої зеленої квасолі містить майже 4 грами клітковини та понад 2 грами білка, а також вітаміни С, В та А. Спробуйте консервовану зелену квасолю як простий гарнір або як основний інгредієнт у запіканках, смажених стравах чи супах.

6.Консервований ананас

Коли свіжий ананас недоступний, консервований ананас може бути підходящою альтернативою. Зі склянкою консервованого ананаса ви отримаєте майже 20 відсотків від добової норми Окий підтримує функцію імунної системи, засвоювання заліза, загоєння ран та метаболізм.

Обирайте консервований ананас (та інші фрукти) у воді або власному соку, а не консервований у сиропах з високим вмістом доданого цукру чи штучних підсолоджувачів.

Оскільки ананас має вищий глікемічний індекс, що може швидко підвищити рівень цукру в крові, варто поєднувати його з продуктами з високим вмістом білка, такими як йогурт або молоко, щоб допомогти контролювати будь-які різкі підвищення рівня цукру в крові.

Як включити здорові консервовані продукти у свій раціон

Хоча консервовані продукти іноді мають погану репутацію, вони можуть бути багаті на поживні речовини, але при цьому важливо контролювати рівень натрію та цукру.

Ось кілька порад, які експерти рекомендують щодо вибору та включення найкорисніших сортів консервованих продуктів у ваш раціон:

Шшукайте продукти з низьким вмістом або без доданого цукру, зазначені на етикетці.

Уникайте консервованих фруктів у сиропі та обирайте варіанти, консервовані у воді, стовідсотковому соку або власному соку.

Перевірте етикетку на наявність найменшої кількості інгредієнтів, таких як вода та мінімальна кількість натрію.

Зливайте воду та промийте консервовані овочі перед приготуванням, щоб контролювати рівень натрію.

Уникайте банок з вм’ятинами або пошкодженнями кришок, оскільки це може збільшити ризик зараження бактеріями, що викликають ботулізм, який є формою харчового отруєння.