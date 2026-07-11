Чому сайти просять прийняти файли cookie: що це таке та чи варто натискати “прийняти”

Як користуватись файлами cookie / © Pixabay

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Практично кожен сучасний сайт після відкриття показує повідомлення з проханням погодитися на використання файлів cookie. Для багатьох користувачів це вже стало звичною формальністю: хтось одразу натискає «Прийняти», інші — закривають сторінку або намагаються знайти кнопку «Відхилити».

Проте далеко не всі розуміють, що саме означає така згода і які дані вона стосується. Про всі нюанси — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Експерти з кібербезпеки наголошують: самі по собі файли cookie не є вірусами чи шпигунськими програмами. Це невеликі текстові файли, які браузер зберігає на пристрої під час відвідування вебресурсів. Вони допомагають сайтам запам’ятовувати налаштування, авторизацію та іншу інформацію, необхідну для зручної роботи. Водночас окремі cookie можуть використовуватися для збору даних про поведінку користувача з рекламною або аналітичною метою.

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Що таке файли cookie

Cookie — це невеликий фрагмент інформації, який сайт передає браузеру. Під час наступного відвідування цей файл надсилається назад на сервер, завдяки чому вебресурс «впізнає» користувача.

Саме завдяки cookie не потрібно щоразу вводити логін і пароль, повторно обирати мову інтерфейсу або заново наповнювати кошик в інтернет-магазині. Такі файли значно спрощують взаємодію із сайтами та роблять перегляд сторінок комфортнішим.

Чому сайти запитують дозвіл

Причина появи банерів із повідомленням про cookie пов’язана із законодавством про захист персональних даних, насамперед у країнах Європейського Союзу.

Згідно з вимогами європейських правил захисту приватності, власники сайтів повинні повідомляти користувачів про використання файлів cookie та отримувати згоду на застосування тих, які не є необхідними для роботи ресурсу. До цієї категорії належать рекламні, маркетингові та деякі аналітичні cookie.

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Водночас так звані «необхідні» файли можуть використовуватися без окремого дозволу, адже без них сайт часто не здатний працювати коректно. Наприклад, вони забезпечують авторизацію в особистому кабінеті або зберігають товари в кошику інтернет-магазину.

Які бувають файли cookie

Умовно їх можна поділити на кілька категорій.

Необхідні (Essential cookies) забезпечують базову роботу сайту. Без них можуть не працювати авторизація, оформлення замовлень або інші важливі функції. Функціональні запам’ятовують індивідуальні налаштування, наприклад вибрану мову, регіон чи тему оформлення. Аналітичні допомагають власникам сайтів зрозуміти, як відвідувачі користуються сторінками. Це дає змогу покращувати структуру, швидкість роботи та контент. Рекламні або маркетингові використовуються для показу персоналізованої реклами та можуть відстежувати активність користувача на різних вебресурсах. Саме вони найчастіше викликають дискусії щодо конфіденційності.

Чи безпечно приймати cookie

У більшості випадків — так.

Файли cookie не можуть самостійно заразити комп’ютер вірусами, отримати доступ до документів чи встановити шкідливе програмне забезпечення. Їхнє основне завдання — зберігати невеликі обсяги інформації, пов’язані з конкретним сайтом.

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Однак варто уважно ставитися до дозволів на використання маркетингових cookie. Вони можуть застосовуватися для створення рекламного профілю користувача, аналізу його інтересів і персоналізації оголошень на інших сайтах. Саме тому багато сучасних браузерів дозволяють блокувати сторонні (third-party) cookie або видаляти їх у будь-який момент.

Чи потрібно натискати «Прийняти»

Єдиної правильної відповіді не існує — усе залежить від ваших пріоритетів. Якщо для вас важливі максимальна зручність і швидкий доступ до сайту, можна погодитися з використанням необхідних і функціональних cookie.

Якщо ж ви хочете мінімізувати збір інформації про свою активність в інтернеті, варто відкрити налаштування банера та відмовитися від рекламних або аналітичних файлів, залишивши лише ті, що потрібні для роботи ресурсу. На багатьох сайтах така можливість передбачена.

Як керувати файлами cookie

Практично всі сучасні браузери дозволяють переглядати, видаляти або блокувати cookie.

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Користувач може очистити вже збережені дані, заборонити сторонні cookie або налаштувати винятки для окремих сайтів. Водночас варто пам’ятати, що повне блокування всіх cookie може призвести до некоректної роботи деяких вебресурсів, зокрема сервісів із входом до облікового запису або онлайн-магазинів.

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