Чому шоколадні Санти і сніговики порожні всередині: відповідь здивує

Шоколадні фігурки у вигляді Санта Клауса, сніговика, зайчика чи інших тваринок стали традиційними атрибутами зимових свят. Втім, цікавим є той факт, що вони усередині порожні. Чому ж?

Про таку особливість шоколадних фігурок розповіла журналістка журналу Smithsonian Аманда Фіґл.

Експертка посилається на віце-президента з виробництва компанії однієї з американських кондитерських компаній Марка Шлотта. З його слів, порожнисті шоколадні фігурки створені насамперед із міркувань зручності.

"Якби у вас був кролик більшого розміру і з цільного шоколаду, він був би схожий на цеглину. Ви б ламали зуби", - пояснює експерт.

Окрім того, такі шоколадні фігурки є економічно вигіднішими. Адже на їхнє виготовлення потрібна менша кількість сировини. Відтак можна зробити більше солодощів.

Традиція створення шоколадних фігурок

Першими шоколадними фігурками були кролики. Вони вперше з’явилися у США у 19 столітті. Порожнисті солодощі вперше з’явилися 1939-го стали надзвичайно популярними після Другої світової війни.

Зауважимо, що Різдво і Новий рік вже не за горами. Підготовка до різдвяних і новорічних свят – це не лише радість, а й купа справ, які треба встигнути зробити і нічого не забути. Тож маємо кілька порад для створення святкового настрою.

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