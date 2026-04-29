Чому шрами не зникають: науковці пояснили механізм загоєння шкіри

Шрами — це не випадковий дефект, а результат роботи захисних механізмів організму. Вони формуються не для естетики, а для швидкого відновлення бар’єру, який захищає тіло від інфекцій і зовнішніх загроз.

Про це йдеться у матеріалі Popular Science.

Як утворюються шрами

Шкіра людини складається з трьох основних шарів:

епідерміс (зовнішній)

дерма

підшкірний жировий шар

Якщо ушкодження зачіпає лише верхній шар, шкіра зазвичай відновлюється без слідів. Однак при глибших травмах організм запускає складний процес загоєння, який майже завжди завершується формуванням шраму.

Спочатку утворюється згусток крові, який зупиняє кровотечу і перетворюється на кірку. Далі імунна система активує клітини, що борються з мікробами, а також запускає процес відновлення тканин.

Роль колагену

Ключову роль у формуванні шраму відіграють клітини-фібробласти. Вони виробляють колаген — міцний білок, який створює своєрідний «каркас» для нової тканини.

Саме через високу концентрацію колагену:

тканина шраму щільніша;

не має волосяних фолікулів і потових залоз;

виглядає інакше, ніж здорова шкіра.

За словами лікаря Корі Мааса з Університету Каліфорнії в Сан-Франциско, головне завдання організму — не відновити ідеальний вигляд шкіри, а швидко зробити її достатньо міцною для захисту.

Чому шрами залишаються назавжди

Колагенові волокна, що формують шрам, можуть зберігатися роками або навіть усе життя. З часом вони частково перебудовуються, стають менш помітними, але повністю не зникають.

У деяких випадках організм виробляє надто багато колагену, що призводить до:

гіпертрофічних (піднятих) шрамів

келоїдів, які можуть виходити за межі первинної рани

Такі утворення іноді викликають біль, свербіж або навіть обмежують рух.

Ваша шкіра — це складний орган із трьома основними шарами: епідермісом, дермою та жировим шаром або гіподермою. Зображення: Cancer Research UK / CC BY-SA 4.0

Чи можна позбутися шрамів

Повністю прибрати шрам практично неможливо, але його вигляд можна покращити. Косметологічні процедури допомагають вирівняти текстуру, а стероїдні препарати можуть зменшити почервоніння. Правильний догляд за раною знижує ризик грубого рубцювання.

Лікарі радять тримати рану чистою, захищати її від інфекцій, використовувати пов’язки або спеціальні засоби під час загоєння.

Попри косметичний дискомфорт, шрами виконують важливу функцію — вони є свідченням того, як організм захищає себе. Фактично це «запис» про травму, який може залишатися з людиною на все життя.

Хоча сучасна медицина дозволяє зробити їх менш помітними, повністю зникнути шрами не можуть. І саме в цьому полягає їхня біологічна роль.

Раніше йшлося про календар стрижок, краси та здоров'я на травень 2026 року. Зазначалося, що в першій половині місяця формується атмосфера глибини, уповільнення і підвищеної чутливості до всього, що пов’язано з тілом і зовнішністю.

