Чому швидко змивається фарба з волосся: як зберегти яскравий насичений колір локонів надовго

Щоб фарба трималася довше на волоссі, треба дотримуватися кількох простих правил.
Після фарбування волосся хочеться, щоб колір зберігав свою яскравість і насиченість якомога довше. Та зазвичай все зовсім навпаки – локони швидко тьмяніють, втрачають насичений яскравий відтінок і доводиться фарбуватися знову. Перукарі та лікарі-трихологи назвали чотири причини, чому так відбувається, і дали поради, як зберегти яскравий насичений колір надовго.
Чому фарба для волосся швидко змивається: 4 основні причини
- Пористе волосся. Таке волосся добре вбирає пігмент фарби, але дуже швидко його віддає, бо пошкоджена структура локонів.
- Занадто м’який барвник. Фарба з таким пігментом не дуже глибоко проникає у волосся, тому не здатна надовго утримувати яскравий насичений колір. До таких фарб відносяться всі види безаміачних.
- Порушення технології фарбування. Ця проблема найчастіше виникає у тих, хто самостійно фарбується. Варто чітко дотримуватися інструкції на пакуванні, не перетримувати фарбу, не фарбувати вологі локони і не скорочувати терміни тримання.
- Неправильний догляд за локонами після фарбування. Це найчастіша причина, бо мало хто звертає на це увагу. Переважна більшість шампунів мають агресивні складники, які просто вимивають пігмент і роблять волосся жорстким.
Як доглядати за волоссям після фарбування, щоб надовго зберегти яскравий колір
- Правильний домашній догляд. Це золоте правило для того, щоб зберегти насичений колір на довше. Голову треба мити лише професійними засобами, які не містять агресивних складників, мають у своєму складі сироватку та бальзам, що захищають фарбоване волосся.
- Тепла вода. Голову варто мити теплою чи прохолодною водою, в жодному разі не гарячою. Бо в такому випадку пігмент вимиватиметься удвічі швидше.
- Шампунь та кондиціонер для фарбованого волосся. Такі засоби для догляду запечатують пігмент у середині волосся, тому яскравий колір при домашньому фарбуванні зберігатиметься до двох місяців.
- Не слід користуватися активними масками. У перші два тижні після фарбування локонів не слід використовувати відновлювальні та живильні маски.
- Мінімізуйте вплив високих температур на локони. Краще не використовувати у перший тиждень фарбування стайлери – плойку чи прасочку для волосся. Якщо на вулиці сонячно, то краще носити шапку.
- Термозахист. Для того, щоб пігмент фарби не тьмянів, перед сушінням чи укладанням волосся використовуйте засоби для термозахисту своїх локонів.
- Тонування. Щоб підтримувати яскравий насичений колір своїх локонів максимально довго, можна користуватися засобами для тонування – кондиціонерами, шампунями та спреями.
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