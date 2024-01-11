Чому швидко змивається фарба з волосся: як зберегти яскравий насичений колір локонів надовго

Після фарбування волосся хочеться, щоб колір зберігав свою яскравість і насиченість якомога довше. Та зазвичай все зовсім навпаки – локони швидко тьмяніють, втрачають насичений яскравий відтінок і доводиться фарбуватися знову. Перукарі та лікарі-трихологи назвали чотири причини, чому так відбувається, і дали поради, як зберегти яскравий насичений колір надовго.

Чому фарба для волосся швидко змивається: 4 основні причини

Пористе волосся. Таке волосся добре вбирає пігмент фарби, але дуже швидко його віддає, бо пошкоджена структура локонів.

Таке волосся добре вбирає пігмент фарби, але дуже швидко його віддає, бо пошкоджена структура локонів. Занадто м’який барвник. Фарба з таким пігментом не дуже глибоко проникає у волосся, тому не здатна надовго утримувати яскравий насичений колір. До таких фарб відносяться всі види безаміачних.

Фарба з таким пігментом не дуже глибоко проникає у волосся, тому не здатна надовго утримувати яскравий насичений колір. До таких фарб відносяться всі види безаміачних. Порушення технології фарбування. Ця проблема найчастіше виникає у тих, хто самостійно фарбується. Варто чітко дотримуватися інструкції на пакуванні, не перетримувати фарбу, не фарбувати вологі локони і не скорочувати терміни тримання.

Ця проблема найчастіше виникає у тих, хто самостійно фарбується. Варто чітко дотримуватися інструкції на пакуванні, не перетримувати фарбу, не фарбувати вологі локони і не скорочувати терміни тримання. Неправильний догляд за локонами після фарбування. Це найчастіша причина, бо мало хто звертає на це увагу. Переважна більшість шампунів мають агресивні складники, які просто вимивають пігмент і роблять волосся жорстким.

Як доглядати за волоссям після фарбування, щоб надовго зберегти яскравий колір

Правильний домашній догляд. Це золоте правило для того, щоб зберегти насичений колір на довше. Голову треба мити лише професійними засобами, які не містять агресивних складників, мають у своєму складі сироватку та бальзам, що захищають фарбоване волосся.

Це золоте правило для того, щоб зберегти насичений колір на довше. Голову треба мити лише професійними засобами, які не містять агресивних складників, мають у своєму складі сироватку та бальзам, що захищають фарбоване волосся. Тепла вода. Голову варто мити теплою чи прохолодною водою, в жодному разі не гарячою. Бо в такому випадку пігмент вимиватиметься удвічі швидше.

Голову варто мити теплою чи прохолодною водою, в жодному разі не гарячою. Бо в такому випадку пігмент вимиватиметься удвічі швидше. Шампунь та кондиціонер для фарбованого волосся. Такі засоби для догляду запечатують пігмент у середині волосся, тому яскравий колір при домашньому фарбуванні зберігатиметься до двох місяців.

Такі засоби для догляду запечатують пігмент у середині волосся, тому яскравий колір при домашньому фарбуванні зберігатиметься до двох місяців. Не слід користуватися активними масками. У перші два тижні після фарбування локонів не слід використовувати відновлювальні та живильні маски.

У перші два тижні після фарбування локонів не слід використовувати відновлювальні та живильні маски. Мінімізуйте вплив високих температур на локони. Краще не використовувати у перший тиждень фарбування стайлери – плойку чи прасочку для волосся. Якщо на вулиці сонячно, то краще носити шапку.

Краще не використовувати у перший тиждень фарбування стайлери – плойку чи прасочку для волосся. Якщо на вулиці сонячно, то краще носити шапку. Термозахист. Для того, щоб пігмент фарби не тьмянів, перед сушінням чи укладанням волосся використовуйте засоби для термозахисту своїх локонів.

Для того, щоб пігмент фарби не тьмянів, перед сушінням чи укладанням волосся використовуйте засоби для термозахисту своїх локонів. Тонування. Щоб підтримувати яскравий насичений колір своїх локонів максимально довго, можна користуватися засобами для тонування – кондиціонерами, шампунями та спреями.

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