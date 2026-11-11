Чому швидко забивається димохід і чорніє скло печі: причина може бути у дровах

Дрова у печі

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Чому димохід швидко забивається сажею

Однією з найпоширеніших причин швидкого забруднення димоходу є використання недостатньо просушених дров.

Як пояснює видання Futura Sciences із посиланням на рекомендації Агентства екологічного переходу Франції (ADEME), волога деревина горить менш ефективно та сприяє утворенню відкладень у печі й димоході.

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Річ у тім, що під час горіння сирих дров значна частина теплової енергії витрачається на випаровування води, яка міститься всередині деревини.

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Через це температура горіння знижується, а паливо може згоряти не повністю.

У результаті утворюється більше диму, сажі та смолистих речовин, які поступово осідають на внутрішніх стінках димоходу.

Особливо швидко забруднення накопичуються, якщо піч працює в режимі тривалого тління з недостатнім надходженням повітря.

Яка вологість дров вважається нормальною

За рекомендаціями французького агентства ADEME, для опалення варто використовувати деревину з вологістю менше ніж 23%.

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Однак для ефективного горіння бажано, щоб дрова були ще сухішими — приблизно 15–20% вологості.

Якщо цей показник значно вищий, частина енергії палива витрачатиметься не на обігрів приміщення, а на випаровування води. Це призводить до кількох проблем:

піч або камін гірше нагрівають приміщення;

для отримання тієї самої кількості тепла потрібно спалювати більше дров;

скло топки швидше вкривається чорним нальотом;

у димоході активніше накопичуються сажа та смолисті відкладення;

зростає ризик загоряння відкладень усередині димового каналу.

Для деревних пелетів вимоги до вологості ще суворіші — зазвичай не більше 10%.

Скільки потрібно сушити дрова перед використанням

Свіжозрубана деревина містить багато води, тому використовувати її для опалення одразу після заготівлі не варто.

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За рекомендаціями ADEME, дровам може знадобитися приблизно 18 місяців сушіння, перш ніж вони стануть придатними для ефективного спалювання. Фактичний термін залежить від породи дерева, товщини полін, способу складання та умов зберігання.

Наприклад, дубові дрова за несприятливих умов можуть сохнути значно довше, ніж тонкі розколоті поліна менш щільних порід.

Щоб деревина висихала швидше, її потрібно розколоти та скласти під навісом у добре провітрюваному місці. Важливо, щоб дрова були захищені від дощу, але водночас між ними вільно циркулювало повітря.

Не варто щільно загортати всю дровітню поліетиленовою плівкою, оскільки це може затримувати вологу та перешкоджати висиханню.

Як зрозуміти, що дрова вже сухі

Визначити стан деревини можна за кількома зовнішніми ознаками.

Фахівці радять звертати увагу на такі особливості:

Тріщини на торцях. У міру висихання деревина часто розтріскується від центру до країв.

Вага полін. Добре просушені дрова зазвичай легші за свіжозрубані такого самого розміру й породи.

Стан кори. На сухій деревині кора нерідко відділяється легше.

Звук під час удару. Два сухі поліна часто видають дзвінкіший звук, ніж вологі.

Відсутність плісняви. Якісні дрова не повинні мати виражених ознак грибкового ураження.

Однак ці ознаки не гарантують, що деревина достатньо суха.

Найнадійніший спосіб перевірки — використати вологомір для деревини. Для точнішого вимірювання поліно потрібно розколоти та перевірити вологість на свіжій внутрішній поверхні, дотримуючись інструкції до приладу.

Які дрова краще використовувати для печі та каміна

Для тривалого й рівномірного опалення часто рекомендують тверді листяні породи деревини.

До них належать:

Дуб. Має високу щільність і забезпечує тривале горіння, але потребує ретельного сушіння.

Граб. Відзначається високою щільністю та хорошою тепловіддачею на одиницю об’єму.

Бук. Добре підходить для опалення за умови достатнього просушування.

Ясен. Також є хорошим варіантом для дров’яних печей і камінів.

Водночас сама порода дерева не гарантує чистого горіння. Навіть якісні дубові чи букові дрова можуть швидко забруднювати димохід, якщо вони сирі.

Не можна спалювати в печі фарбовану, лаковану або хімічно оброблену деревину, а також ДСП, ламіновані плити та побутове сміття. Під час їхнього горіння можуть утворюватися небезпечні речовини.

Чим небезпечна сажа в димоході

Накопичення сажі — це не лише проблема чистоти.

Під час неповного згоряння деревини утворюються частинки вуглецю та смолисті сполуки, які можуть осідати на стінках димового каналу. Згодом вони формують щільні відкладення, зокрема креозот, які здатні займатися за високої температури.

Загоряння сажі в димоході може спричинити пожежу, пошкодження димового каналу та поширення вогню на конструкції будинку.

Крім того, сильне забруднення або перекриття димоходу може погіршувати тягу. За несприятливих умов це створює ризик потрапляння чадного газу в приміщення.

Саме тому важливо регулярно перевіряти стан димоходу та не чекати, поки з’являться очевидні проблеми.

Забруднений димохід

Як часто потрібно чистити димохід

Навіть якщо використовувати добре просушені дрова, димохід усе одно потребує регулярного очищення.

У Франції, на рекомендації якої посилається Futura Sciences, передбачене професійне очищення димоходів щонайменше раз на рік, а місцеві правила можуть встановлювати частішу періодичність.

В Україні частота перевірки й очищення залежить від типу опалювального обладнання та чинних вимог до його експлуатації.

Для дров’яних печей і камінів особливо важливо контролювати стан димових каналів протягом опалювального сезону. Якщо тяга погіршилася, з’явився запах диму або піч почала працювати незвично, необхідно припинити її використання до перевірки фахівцем.

Не варто покладатися лише на спеціальні засоби для хімічного очищення. Вони не замінюють повноцінного механічного чищення та огляду димоходу.

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