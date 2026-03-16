ТСН у соціальних мережах

Чому смажені гриби стають гумовими: розкриваємо головну помилку

Багато господинь стикаються з проблемою: гриби під час смаження виділяють забагато води, починають тушкуватися замість того, щоб золотитися, і зрештою стають гумовими.

Як правильно смажити гриби

Насправді секрет смачних ідеально підсмажених грибів полягає у правильній послідовності дій:

  1. Спершу наріжте гриби та викладіть їх на суху розігріту сковороду — без олії та солі.

  2. На середньому вогні дочекайтеся, поки з грибів повністю випарується зайва рідина.

Лише коли сковорода майже суха, а гриби починають ніжно підрум’янюватися, додайте олію або вершкове масло і трохи солі. Саме сіль на початку приготування змушує гриби виділяти воду, тому її додають наприкінці.

Завдяки цій простій хитрості гриби не тушкуються у власному соку, а рівномірно підсмажуються, набуваючи золотистої скоринки та насиченого аромату. Метод підходить для будь-яких грибів — шампіньйонів, глив або лісових видів. Спробуйте приготувати так наступного разу — і навіть досвідчені кулінари будуть приємно здивовані. Маленька деталь, яка змінює все.

