Чому собака постійно зітхає: кінолог пояснив, що насправді означає ця поведінка

Собака

Реклама

Багато господарів сприймають гучні зітхання або пихкання собаки як кумедну звичку чи прояв характеру. Проте спеціалісти з поведінки тварин закликають не ігнорувати такі сигнали, адже вони можуть свідчити про емоційне навантаження, стрес або спробу тварини заспокоїтися.

Про це розповів експерт з поведінки собак у Tik-Tok.

Реклама

За словами експерта, зітхання, пихкання та гучні видихи часто належать до так званої поведінки заміщення. Так організм собаки допомагає нервовій системі впоратися з внутрішнім напруженням.

Реклама

«Зітхання, пихкання та гучні видихи — це фізичний спосіб вивільнення внутрішнього тиску. Собака може переживати легку тривогу, фрустрацію або намагатися заспокоїтися після емоційного збудження», — пояснив фахівець.

Про що сигналізує така поведінка

Експерт зазначає, що під час тренувань або виконання складних команд собака може зітхати через необхідність докладати не лише фізичних, а й емоційних зусиль.

Він навів приклад лабрадора, який регулярно важко зітхає, коли змушений довго залишатися в одній позі або виконувати складні завдання.

«Його зітхання говорить мені, що він емоційно напружений і багато працює над собою. Це сигнал, який не варто залишати без уваги», — зазначив експерт.

Реклама

За словами спеціаліста, якщо собака постійно пихкає або зітхає протягом дня без очевидної причини, це може свідчити про хронічний емоційний дискомфорт.

«Якщо це відбувається регулярно, це означає, що у собаки є певний рівень емоційної напруги, з яким його звичний спосіб життя не допомагає впоратися», — наголосив він.

Водночас окремі зітхання можуть бути й нормальним проявом розслаблення. Тому оцінювати поведінку тварини потрібно в комплексі, зважаючи на інші ознаки її самопочуття.

Як допомогти улюбленцю

Фахівець радить звернути увагу на режим дня собаки. Регулярні прогулянки, фізична активність, ігри, розумові вправи та достатній час для спокійного відпочинку допомагають знизити рівень стресу.

Реклама

Якщо ж окрім зітхань у тварини з’являються інші тривожні симптоми — відмова від їжі, агресія, млявість або різкі зміни поведінки — варто звернутися до ветеринарного лікаря або сертифікованого спеціаліста з поведінки тварин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому собаки часто виляють хвостом, тоді як коти роблять це значно рідше.

Новини партнерів