Чому собака відмовляється гуляти: ветеринар назвав причини та розповів, як допомогти

Найпоширенішою причиною того, що собака більше не хоче йти на прогулянку є проблема із суглобами.

Буває так, що дорослі собаки відмовляються виходити на прогулянку. При цьому чотирилапі нібито почуваються добре і не виявляють занепокоєння.

Ветеринар Марк дос Анхос, DVM, який працював на чотирьох континентах, лікував собак, котів, екзотичних і диких тварин, худобу та птицю всіх типів і розмірів, пояснив, про що може свідчити відмова собаки від прогулянки, йдеться у матеріалі yahoo.

На запитання господарів 6-річного пса, який раптом став відмовлятися від прогулянки, лікар назвав найпоширеніші проблеми, через що може проявлятися така поведінка чотирилапих.

Собака не хоче гуляти - причина / Фото: Unsplash

"Найпоширенішою причиною того, що собака більше не хоче гуляти є медичний фактор. Собаки великих порід у середньому і дорослому віці часто стикаються із розвитком артриту внаслідок дисплазії кульшового суглоба, дисплазії ліктя або травми коліна", - каже лікар-ветеринар..

Для малих порід найпоширенішою медичною причиною є подразнення подушечок лапок, часто кам’яною сіллю взимку, а влітку через розпечену під сонцем плитку тротуару.

"Перше, що ви можете зробити вдома, це подивитися на лапи собаки. Чи є відкриті виразки, чи подушечки тонкі, червоні та запалені?.. Якщо таких проблем немає, тоді вам потрібно оглянути кінцівки тварини на ознаки артриту. Іноді ви можете відчути крепітацію, скрип у суглобах, якщо покласти собаку на спину та порухати її лапи вперед-назад", - пояснив експерт.

Японський шпіц на прогулянці / Фото: Credits

Симптоми артриту у собаки

Якщо ви не впевнені, що із вашим псом все гаразд, ось симптоми артриту, які найчастіше спостерігаються у тварини:

небажання ходити на прогулянки;

повільне вставання;

скутість при підйомі;

стрибання, як у кролика, із задніми ногами разом під час бігу

Лікування артриту

"Ви можете обговорити варіанти лікування зі своїм ветеринаром, але я завжди рекомендую змінити корм, щоб допомогти будь-якій собаці з цією хронічною хворобою. Якщо ви не хочете саджати собаку на лікувальну дієту, тоді принаймні подумайте про додавання джерела омега-3 жирних кислот. Можна використовувати таку жирну рибу, як сардина", - пояснив ветеринар.

Проте у такої проблеми як артрит не може бути швидкого вирішення, оскільки і самі господарі тварин не одразу помічають її, тожд вона часто набуває хронічного стану. Дослідження показують, що погіршення ходи собаки можна не помітити протягом кількох місяців.

"Якщо ваш ветеринар виявить ознаки артриту, він може вирішити дати протизапальний засіб для більш швидкого результату", - додає лікар.

Він також зауважив, що відмовою від прогулянки пес може сигналізувати про свій страх і негативний досвід в минулому.

Деякі тварини відчувають біль через тугий нашийник або просто тривожаться, коли їх довго тримають на повідку.

У Чернівцях хаскі щодня сидить біля під’їзду, чекаючи на свого мобілізованого господаря / Фото: Фото з відкритих джерел

Що робити, якщо собака здоровий, проте гуляти не хоче

Якщо собака здоровий, в нього нічого не болить, а з суглобами все в порядку, є наступні причини відмови собаки від прогулянки:

страх перед іншими собаками чи негативною подією на вулиці, що відбулася з твариною раніше;

тугий ошийник - перевірте стан шкіри під ним;

погода - для багатьох тварин це дійсно проблема.

Як вирішити проблему

Спробуйте гуляти без повідка. "Якщо це не медична проблема, прогуляйтеся без повідка. Спостережні дослідження показали, що собаки поводяться набагато спокійніше, коли гуляють вільно", - пояснив лікар. Лікування артриту, якщо така проблема є.

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