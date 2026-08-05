Чому собаки крутяться по колу перед сном: несподіване пояснення

Собака крутиться по колу перед тим, як лягти / © ТСН

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Перед сном собаки часто обнюхують місце та роблять кілька обертів навколо себе. Ветеринари пояснюють цей ритуал генетичною пам’яттю та прагненням забезпечити безпеку.

Про це пише PetHelpful.

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Перед тим як заснути, багато собак щоразу повторюють один і той самий ритуал: обнюхують місце, де збираються відпочити, іноді розгрібають лапами лежанку чи ковдру, а потім кілька разів обертаються навколо себе. Для більшості власників це лише кумедна звичка домашнього улюбленця, однак насправді така поведінка має коріння, що сягає тисячоліть.

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Попри те, що сучасні собаки живуть у комфортних умовах, мають м’які лежанки, кондиціоновані приміщення та безліч іграшок, вони досі зберігають інстинкти, успадковані від своїх диких предків. Одним із таких є звичка кружляти перед тим, як лягти.

Чому собаки кружляють перед сном?

Сьогодні домашній улюбленець може відпочивати на ортопедичній лежанці чи м’якому дивані, але в дикій природі його предкам доводилося самостійно облаштовувати місце для сну. Вовки та дикі собаки ходили по колу, приминаючи траву, листя або сніг, щоб зробити місце зручнішим.

У ветеринарній клініці Tequesta Veterinary Clinic пояснюють, що така поведінка сформувалася як важливий механізм виживання. Обертаючись, тварини не лише приминали рослинність, а й перевіряли територію на наявність потенційних небезпек — змій, комах, гострих гілок чи каміння.

Саме тому, зазначають ветеринари, кружляння дозволяло собакам переконатися, що місце для відпочинку є безпечним. Хоча сучасним домашнім улюбленцям уже не потрібно турбуватися про хижаків чи інші загрози, цей давній інстинкт зберігся донині.

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Від чого залежить кількість обертів собак?

У кожного собаки свої звички, тому одні роблять лише одне коло перед тим, як лягти, а інші можуть кілька разів обертатися навколо себе, перш ніж остаточно вмоститися. Фахівці пов’язують це насамперед із типом поверхні.

Як свідчить дослідження, собаки майже втричі частіше кружляють перед сном на нерівних або шорстких поверхнях, наприклад на килимах із довгим ворсом, ніж на гладкій підлозі. Якщо поверхня рівна, більшість тварин або обертаються лише один раз, або взагалі не роблять цього.

Експерти також зазначають, що собаки, які сплять на товстих м’яких лежанках, зазвичай довше поправляють ковдри чи подушки перед тим, як влягтися. Натомість на твердій і рівній поверхні вони часто обходяться одним обертом або зовсім не кружляють. Крім того, представникам великих порід зазвичай потрібно більше часу, щоб зручно влаштуватися, тому вони нерідко роблять більше обертів перед сном.

До слова, людський диван для собаки — це питання особистого комфорту й довіри, а не правил чи домінування. Сучасні кінологи та ветеринари зазначають, що перебування тварини на меблях не є проблемою, якщо це зручно і господарю, і песику. Міф про те, що так пес намагається стати «альфою», давно спростований наукою.

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