Чому собаки їдять траву на прогулянці: ветеринарка пояснила причину та розвінчала популярний міф

Чому собака їсть траву / © pexels.com

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Чимало власників собак хоча б раз помічали, як їхні улюбленці під час прогулянки починають жувати траву. Через поширену думку про те, що тварини роблять це через погане самопочуття, така поведінка нерідко викликає занепокоєння. Втім, фахівці кажуть, що в більшості випадків причин для паніки немає.

Про це повідомило видання Express.

Ветеринарна хірургиня з Великої Британії Кетрін Генстрідж, яка спеціалізується на дрібних тваринах, пояснює, що поїдання трави є нормальною та природною поведінкою для собак. За її словами, багато людей вважають, що таким чином тварина намагається впоратися з розладом шлунка або навмисно викликає блювання. Однак дослідження свідчать про інше.

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Фахівчиня зазначає, що менш ніж у 10% собак, які їдять траву, виявляють будь-які ознаки хвороби. Тому сама по собі така звичка не є сигналом того, що з твариною щось не так. Подібну поведінку можна спостерігати не лише у домашніх собак, а й у їхніх диких родичів.

За словами ветеринарки, поїдання трави вважають природною особливістю, а не ознакою нездужання. Кетрін Генстрідж наголошує, що часто собаки просто люблять це робити.

Водночас у благодійній організації Dogs Trust звертають увагу, що іноді причиною такої поведінки може бути нудьга. Якщо тварині бракує занять або стимуляції, вона може шукати способи розважити себе під час прогулянок чи перебування на подвір’ї. У такому разі власникам радять додати більше активностей, ігор або інших занять, які допоможуть урізноманітнити дозвілля улюбленця.

Експерти також попереджають, що надмірна увага з боку господаря може ненавмисно закріпити таку звичку. Якщо людина щоразу реагує на поїдання трави, підходить до собаки або починає з нею активно взаємодіяти, тварина може зрозуміти, що це привертає увагу. Тому фахівці радять не акцентуватися на такій поведінці та натомість заохочувати інші бажані дії.

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У Dogs Trust зазначають, що невелика кількість трави зазвичай не шкодить собаці та може бути частиною її природного раціону. Однак надмірне споживання трави здатне подразнювати шлунок і викликати блювання.

Власникам рекомендують звернутися до ветеринара, якщо поїдання трави супроводжується іншими симптомами. Зокрема, йдеться про відмову від звичної їжі, блювання, проблеми з випорожненням або випадки, коли тварина починає їсти інші нехарчові предмети. У таких ситуаціях поведінка собаки може потребувати додаткової оцінки спеціаліста.

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