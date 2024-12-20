Чому сохнуть кінчики листя кімнатних рослин: що зробити з квіткою, якщо є така проблема

Для деяких квітникарів жителі підвіконня стають справжніми улюбленцями, за якими вони доглядають з особливою увагою та любов'ю.

Яким би ретельним не був догляд, все одно домашні рослини можуть хворіти й засихати, і цей процес починається з листя. Розповідаємо, чому сохнуть кінчики листя у кімнатних квітів і що з цим робити.

Чому сохнуть кінчики листя у кімнатних рослин

Пересихання землі у горщику. Це найпоширеніша причина засихання як листя, так і самої рослини. Треба своєчасно та регулярно поливати квітку, щоб вона не загинула.

Це найпоширеніша причина засихання як листя, так і самої рослини. Треба своєчасно та регулярно поливати квітку, щоб вона не загинула. Перелив. Це також проблема неправильного догляду за кімнатними рослинами. Спочатку листя рослини засихає, а потім починає чорніти. Якщо вчасно не вжити заходів, почнеться гниття коренів квітки.

Це також проблема неправильного догляду за кімнатними рослинами. Спочатку листя рослини засихає, а потім починає чорніти. Якщо вчасно не вжити заходів, почнеться гниття коренів квітки. Сухе повітря в приміщенні. Ця проблема особливо актуальна під час опалювального сезону у тих помешканнях, де є централізоване опалення. Від пересихання повітря в кімнаті найбільше страждають ті кімнатні рослини, які в природному середовищі живуть в регіонах із підвищеною вологістю повітря.

Що робити, якщо сохнуть кінчики листя кімнатної рослини

Якщо вже виникла така проблема, треба обрізати сухі кінчики звичайними ножицями. Важливо обрізати правильно, по сухій частині, не зачіпаючи здорову тканину листя, бо на ньому з’являться живі рани. Обов’язково перед обрізанням ножиці необхідно продезінфікувати. Якщо усохло більше половини листка, видаляйте його повністю.

Треба навчитися правильно поливати кімнатні рослини, тоді не буде проблем із засиханням листя. Вода має бути відстояна хоча б добу, якщо ви користуєтеся водопровідною.

Якщо у вашій оселі сухе повітря, рослини треба частіше обприскувати чи придбати зволожувач повітря. Досвідчені квітникарі також використовують піддони із гравієм чи керамзитом, за необхідності доливають воду, потім на них ставлять горщики з кімнатними рослинами.

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