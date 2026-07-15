Петунії. / © Associated Press

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Петунія протягом літа прикрашає клумби, балкони, тераси та підвісні кашпо. Втім, всередині літа часто рослина починає сохнути, витягуватися, листя жовтіє, а бутонів стає дедалі менше.

Як правильно доглядати за петунією липні та чим підживлювати, щоб цвітіння тривало до осені, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Чому сохне петунія у кашпо

Садівники пояснюють, що петунії, які ростуть у горщиках, вразливіші за висаджені у відкритий ґрунт. У спекотні дні земля в кашпо швидко пересихає, а коренева система працює майже на межі своїх можливостей.

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Якщо листя мляве лише вдень, а ввечері відновлюється — це нормальна реакція на спеку. Втім, якщо квітка не «оживає» навіть після поливу, потрібно терміново змінювати догляд.

Часто саме неправильний полив найчастіше стає причиною висихання рослини. У спекотні літні дні петунії у кашпо можуть потребувати поливу двічі на день — вранці та ввечері. Поливати слід відстояною водою під корінь, уникаючи потрапляння на квіти.

Водночас не можна допускати застою води, аби коріння не почало загнивати. Якщо після поливу вода залишається в піддоні, то її потрібно злити.

Як доглядати за петунією

Пишне й тривале цвітіння петунії залежить від правильного догляду, який забезпечує безперервне цвітіння майже до перших заморозків.

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Насамперед вона потребує сонячного місця. Це дуже важливо для утворення великої кількості. Не менш важливий пухкий ґрунт, який добре пропускає воду та повітря.

Рослину слід систематично підживлювати добривами для квітучих культур, адже вона швидко виснажує запас поживних речовин у невеликому об’ємі ґрунту.

Ще одна важлива умова рясного цвітіння — своєчасне обрізування та видалення зів’ялих квіток. Так, петунія не витрачатиме сили на утворення насіння, а спрямовує їх на формування нових пагонів і бутонів.

Чим підживити петунію

Петунія належить до рослин, які дуже швидко виснажують землю. Найкраще раз на 7–10 днів використовувати комплексні добрива для квітучих рослин із високим вмістом калію та фосфору.

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Калій стимулює утворення бутонів, подовжує цвітіння, а також робить квіти більшими. Водночас фосфор допомагає розвиватися кореневій системі.

З азотом потрібно бути обережними, бо якщо його забагато, петунія починає активно нарощувати листя, але майже перестає квітнути.

Чому петунія не цвіте

Якщо петунія перестала утворювати нові бутони або погано цвіте, то проблема в умовах її вирощування. Найчастіше рослині просто не вистачає сонячного світла. Як наслідок, у затінку вона починає витягуватися й нарощувати листя замість квітів.

Через відсутність обрізування кущ не лише почне погано цвісти, а ще й матиме не дуже охайний вигляд. Якщо не вкорочувати довгі пагони та не видаляти відцвілі квітки, рослина витрачає сили на формування насіння, через що нові бутони з’являються значно рідше.

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Якщо пагони витягнулися, їх можна скоротити приблизно на третину, а дуже старі — навіть наполовину. Після такої процедури петунія швидко випускає молоді бічні пагони, кущ стає густішим,

Ще одна причина — занадто тісний вазон. Коли коренева система заповнює ємність, то рослині починає бракувати вологи та поживних речовин. Це також негативно позначається на цвітінні.

Нагадаємо, ми писали про те, чим удобрювати петунії протягом сезону, аби вони цвіли без упину.

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