Чому сохнуть губи: які помилки погіршують проблему та як повернути їм здоровий вигляд

Розуміння того, що саме провокує сухість губ, допомагає не лише тимчасово полегшити дискомфорт, а й повністю відновити їх здоров’я Розповідаємо про головні фактори, через які губи втрачають вологу, та перевірені способи, що повернуть їм м’якість і гладкість.

Дефіцит вологи в організмі. Губи одразу реагують на нестачу води. Коли організм зневоднюється, слизова миттєво стає сухою. Що робити: пийте воду рівномірно протягом дня, в холодну пору додайте теплу воду або трав’яні чаї.

Холод, вітер і сухе повітря в приміщенні. Різкі перепади температур і робота опалення буквально витягують вологу зі слизової. Використовуйте зволожувач повітря та захисний бальзам з ланоліном або воском перед виходом на вулицю.

Дефіцит вітамінів та мікроелементів. Часті тріщинки у кутиках губ часто свідчать про нестачу вітамінів групи B, заліза та цинку. Варто урізноманітнити раціон або додати вітамінні комплекси після консультації з фахівцем.

Алергія на косметику та продукти. Деякі компоненти помад, зубних паст чи навіть продуктів харчування можуть спричиняти подразнення. Як діяти: тимчасово відмовтеся від нових косметичних засобів і простежте, чи зміниться стан губ.

Неправильний догляд або його повна відсутність. Губи потребують не меншого догляду, ніж шкіра обличчя. Рішення: раз на тиждень робіть м’який скраб — цукор і мед, а щодня — густий бальзам з натуральними маслами.