Чому сохнуть губи: які помилки погіршують проблему та як повернути їм здоровий вигляд

Сухі й потріскані губи — одна з найпоширеніших проблем, яка може з’являтися у будь-яку пору року. Часто ми списуємо це на вітер або холод, але справжніх причин значно більше.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Чому сохнуть і тріскаються губи

Чому сохнуть і тріскаються губи / © unsplash.com

Розуміння того, що саме провокує сухість губ, допомагає не лише тимчасово полегшити дискомфорт, а й повністю відновити їх здоров’я Розповідаємо про головні фактори, через які губи втрачають вологу, та перевірені способи, що повернуть їм м’якість і гладкість.

Чому сохнуть губи і як уникнути цієї проблеми: дієві поради для здоров’я та краси

  1. Дефіцит вологи в організмі. Губи одразу реагують на нестачу води. Коли організм зневоднюється, слизова миттєво стає сухою. Що робити: пийте воду рівномірно протягом дня, в холодну пору додайте теплу воду або трав’яні чаї.

  2. Холод, вітер і сухе повітря в приміщенні. Різкі перепади температур і робота опалення буквально витягують вологу зі слизової. Використовуйте зволожувач повітря та захисний бальзам з ланоліном або воском перед виходом на вулицю.

  3. Дефіцит вітамінів та мікроелементів. Часті тріщинки у кутиках губ часто свідчать про нестачу вітамінів групи B, заліза та цинку. Варто урізноманітнити раціон або додати вітамінні комплекси після консультації з фахівцем.

  4. Алергія на косметику та продукти. Деякі компоненти помад, зубних паст чи навіть продуктів харчування можуть спричиняти подразнення. Як діяти: тимчасово відмовтеся від нових косметичних засобів і простежте, чи зміниться стан губ.

  5. Неправильний догляд або його повна відсутність. Губи потребують не меншого догляду, ніж шкіра обличчя. Рішення: раз на тиждень робіть м’який скраб — цукор і мед, а щодня — густий бальзам з натуральними маслами.

  6. Звичка дихати ротом. Таке дихання активно висушує слизову, особливо під час сну. Що можна зробити: перевірити стан носового дихання, іноді достатньо зволожити носові ходи чи усунути невеликі набряки.

Які найкращі способи швидко відновити губи

  • Наносити бальзам перед сном — працює як нічна маска.

  • Уникати матових помад у період сухості.

  • Захищати губи SPF-засобом у сонячну погоду.

  • Пити достатньо води та уникати пересолених продуктів.

  • Наносити мед або масло ші як натуральний засіб відновлення.

