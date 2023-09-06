Чому спеціалісти рекомендують зберігати харчову плівку в холодильнику: ви будете здивовані

Харчова або поліетиленова плівка — неймовірно корисний винахід. Але вона має один маленький недолік. Її поверхня липка (що потрібно для кращого зберігання продуктів) і швидко прилипає сама до себе ще до того, як ви накриєте нею контейнер.

Про цю проблему пишуть у виданні The Kitchn. Здається, кожного разу, коли ви дістаєте харчову плівку, щоб замотати нею шматок пирога чи інші продукти, вона одразу перетворюється з акуратного аркуша на незрозумілу липку кульку, яку досить важко роз'єднати. На щастя, є спосіб, який допоможе вам упоратися з цією проблемою. Все, що потрібно зробити, це всього лише змінити місце її зберігання.

Більшість з нас зберігає харчову плівку в шафці поряд з алюмінієвою фольгою та пергаментним папером для запікання. Однак якщо ви хочете, щоб вона стала ще кориснішою, краще перекласти її до морозильної камери.

Чому охолодження харчової плівки робить її менш липкою? Пояснити це можна за допомогою науки. Прохолодне повітря в морозильній камері допомагає усунути частину статичної електрики, через яку плівка прилипає сама до себе. Після морозильної камери вона повернеться до кімнатної температури за кілька секунд, тому запросто прилипне до контейнера чи продукту.

Як пояснив TODAY Food доктор Чад Орзел, доцент фізики та астрономії Юніон-коледжу, адгезія між шматочками харчової плівки може бути викликана тим, що молекули на поверхні перегруповуються, утворюючи слабкі хімічні зв’язки, і нижча температура може трохи загальмувати цей процес.

Охолодження поліетиленової плівки не займе багато часу, тому якщо ви не можете назавжди звільнити місце для її зберігання в морозильнику, просто покладіть поліетиленову плівку для охолодження приблизно на 15 хвилин, перш ніж почати загортати залишки їжі.

Читайте також: