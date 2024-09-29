Чому старші жінки вибирають молодих чоловіків: скільки тривають такі стосунки

Наразі все більше жінок 40+ хоче зустрічатися з молодшими чоловіками, насправді, у такого вибору безліч переваг.
Таку тенденцію спочатку задали світові зірки, тепер цим нікого не здивуєш. Вже стало очевидним, що старші жінки, зокрема ті, які мають гроші та статус, надають перевагу молодим чоловікам, і ось чому.
Відмінний секс
Сексуальність жінки найсильніше розквітає саме після 40 років, коли чоловіча йде на спад. Тому зріла жінка буде ідеальною партнеркою для 30 річного чоловіка. Градус пристрасті у такій парі зазвичай просто неймовірний, а це чудово позначається на спільному житті.
Чоловіки за сорок замість сексу охочіше подивляться футбол чи поїдуть на риболовлю, забувши, що партнерка в сорок п'ять знову така, як у двадцять п’ять. Їй потрібен не лише статус заміжньої жінки.
Щодо молодих чоловіків, то вони тут також у виграші. Дівчина може проігнорувати сексуальні заклики партнера-ровесника, бо її лібідо ще спить. Зате зріла жінка охоче підтримає всі сексуальні фантазії свого молодого партнера, ще й своїх докине ідей. У сексі дорослі жінки більш розкутіші, активніші та вправніші, а це захоплює молодших партнерів.
Молодість та здоров’я
Коли зріла жінка зустрічається з молодими чоловіком, вона ніби отримує другу молодість. Цей зв’язок омолоджує краще, ніж уколи краси та спортзал. По-перше, це добре впливає на емоційний стан, зростає впевненість у своїй привабливості за рахунок того, що жінка може закрутити роман навіть з молодим хлопцем. По-друге, викид статевих гормонів стимулює утворення в організмі речовин, які запобігають появі зморшок та передчасному старінню.
Окрім того, сексуально активні жінки зазвичай такі самі в суспільному житті. У них добре складається кар’єра, налагоджені комунікації, адже такі жінки привабливі, завжди усміхнені та позитивні. Тому іншим людям хочеться спілкуватися з ними.
Підтвердження статусу
Згідно статистики, романи з молодими чоловіками заводять жінки, які мають свій бізнес чи досягли значних успіхів у кар’єрі. Наприклад, у Швеції понад третини керівників у бізнесі – це жінки, за останні 20 років їх побільшало удвічі. А робота керівником означає статус і владу, які часто дуже привабливі для молодих чоловіків, що не мають таких досягнень. А жінкам у свою чергу імпонує те, що поряд з ними є молодий, привабливий, сильний та сексуальний представник сильної статі.
Старші жінки приваблюють молодих хлопців своєю ерудованістю, харизмою та незалежністю, з ними цікавіше і не соромно показатися на люди. До того ж, старші жінки менш емоційні, не "виносять" мозок і не вимагають постійної уваги.
Скільки можуть тривати такі стосунки
Статистика свідчить про те, що 53% шлюбів, де чоловік та жінка ровесники, вже через 3-5 років розпадаються. Особливо це стосується молодих пар, які можуть прожити разом навіть менше року і розійтися. А в європейських країнах нерівні шлюби, де жінка старша за чоловіка на 10 років і більше, вже давно вважаються нормальними, до того ж, це наразі модно. В середньому, такі стосунки тримаються понад 10 років, поки старша дружина зовсім не постаріє, а чоловік не знайде собі молодшу.
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