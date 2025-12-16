Чому свічка потріскує: прикмета з давньою історією

Свічка / фото ілюстративне / © Pixabay

Народні прикмети, пов’язані зі свічками, залишаються актуальними, адже спосіб їхнього горіння може розглядатися як попередження чи передвістя подій. З давніх часів і до сьогодні свічки використовують у ритуалах, спрямованих на очищення, залучення добробуту, здоров’я, достатку та удачі.

Проте свічки не завжди горять рівномірно: вони можуть коптити, тріщати або гаснути. ТСН.ua розповідає, про що свідчать такі прикмети і які попередження вони несуть.

Що означає, якщо свічка тріщить

Згідно з народними прикметами, якщо запалена свічка починає тріщати, це вважається знаком негативного впливу або попередженням про майбутні проблеми.

Такий тріск в народі часто трактують як сигнал до того, що на вас може бути наведений негатив. У цьому випадку, радять провести енергетичне очищення в оселі або звернутися до церкви.

Окрім того, тріск може попереджати, що незабаром до вас завітає людина з недобрими намірами. Якщо ж тріск більше схожий на шипіння, це може передвіщати майбутні розчарування та неприємні новини.

Загалом, сильний тріск свічки вказує на те, що у вашому житті існує певна проблема або відбувається конфлікт світлих і темних сил, слугуючи попередженням про небезпеку.

Коли свічка мерехтить — значення прикмети

Наші пращури вважали, якщо полум’я свічки тремтить або «танцює» (навіть коли немає вітру), це завжди ознака майбутніх змін.

Згідно із народними прикметами тремтіння полумя свічки — ознака майбутніх змін / © Unsplash

Що означає тремтіння полум’я:

наближення новин або гостей — це може віщувати прихід гостей або несподівану звістку;

позитивні зміни — якщо полум’я тремтить рівномірно і спокійно, то новини будуть хорошими;

емоції та спогади — якщо полум’я раптом сильно здригається в тиші, це може означати, що вас хтось згадує, або ж наближається важлива, емоційна подія;

конфлікти — сильне, нерівномірне мерехтіння є попередженням про можливі сварки чи конфлікт;

легке тремтіння часто пов’язують із наближенням романтичних зустрічей.

Якщо свічка коптить або димить

Згідно із повір’ями, якщо щойно запалена свічка починає коптити (тобто від неї йде чорний дим) це може означати, що у вашому домі є багато негативної енергії.

Також наші предки вважали, що коли кіптява від свічки йде в бік того, хто її запалив, це свідчить про її слабку енергетику.

Що означає, коли падає свічка

Церковні свічки — це не просто частина служби, а й важливий духовний символ. Згідно з народними віруваннями, їхня поведінка може бути знаком або навіть відповіддю на молитву.

Якщо свічка впала у храмі:

це може віщувати, що ви скоро о тримаєте неприємні новини від близьких;

це може вказувати на великі неприємності , наприклад, сильний конфлікт у сім’ї або невірність чоловіка;

для молодих, незаміжніх дівчат падіння свічки має протилежне, позитивне значення — це віщує швидке заміжжя ;

якщо свічка сама впала з підсвічника, це є знаком настання проблем для людини, яка її поставила.

Якщо свічка «плаче» — що це може означати

В народі кажуть, коли зі свічки капає багато воску — це означає, що вона «плаче».

Згідно із народними прикметами, це може означати:

напливи воску на свічці вважаються ознакою послаблення енергетичного захисту людини та наявності негативного впливу ;

якщо свічка одразу починає «плакати» (віск стікає донизу), це вказує на слабку енергетику , який потрібно усунути;

велика кількість напливів , що накладаються один на одного, віщує швидке захворювання людини, яка запалила свічку;

крапля воску, що стікає, як сльоза, може вказувати на проблеми з конкретною людиною у вашому оточенні, яка може бажати вам зла.

Майте на увазі, що народні прикмети не є наукою, прикмети та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформацію не потрібно сприймати занадто серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

