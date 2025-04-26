Чи можна ставити свічки у ванній кімнаті / © Pixabay

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Виявляється, свічка може стати чудовим засобом для швидкого та ефективного усунення водяних плям, з якими стикається більшість людей.

А звідки ж вони беруться? Звісно, на крані. І часом позбутися цих неприємних плям не так уже й просто.

Але якщо нанести трохи воску свічки на поверхню і ретельно протерти — проблема вирішується. Більше жодних слідів, кран знову блищить, як новенький.

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Простота процесу вражає: натираємо віск свічки на кран і протираємо його тканиною.

Вода моментально стікає, поверхня блищить, а плями не з’являються ще довго.

Фішка в тому, що віск утворює на крані тоненький шар, що відштовхує воду.

Це дозволяє уникнути прямого контакту води з поверхнею крана, і, відповідно, не створюються умови для появи плям.

Віск створює захисний шар, завдяки якому вода просто скочується з металу, не залишаючи мінеральних відкладень або плям.

Але важливо пам’ятати, що віск не зможе прибрати вже існуючі водяні плями, він лише запобігає їх появі в майбутньому.

Фахівці радять використовувати свічки без аромату або чистий бджолиний віск без додаткових домішок для найкращого ефекту.