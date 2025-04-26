ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Чому свічка у ванній кімнаті — це не лише про декор: чим корисний цей звичний предмет

Свічка в домі не тільки наповнює приміщення приємним запахом, а й може стати рятівником у разі відключення електрики. Але це ще не все — є в неї одна дуже корисна функція, про яку знають далеко не всі.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи можна ставити свічки у ванній кімнаті

Чи можна ставити свічки у ванній кімнаті / © Pixabay

Виявляється, свічка може стати чудовим засобом для швидкого та ефективного усунення водяних плям, з якими стикається більшість людей.

А звідки ж вони беруться? Звісно, на крані. І часом позбутися цих неприємних плям не так уже й просто.

Але якщо нанести трохи воску свічки на поверхню і ретельно протерти — проблема вирішується. Більше жодних слідів, кран знову блищить, як новенький.

Простота процесу вражає: натираємо віск свічки на кран і протираємо його тканиною.

Вода моментально стікає, поверхня блищить, а плями не з’являються ще довго.

Фішка в тому, що віск утворює на крані тоненький шар, що відштовхує воду.

Це дозволяє уникнути прямого контакту води з поверхнею крана, і, відповідно, не створюються умови для появи плям.

Віск створює захисний шар, завдяки якому вода просто скочується з металу, не залишаючи мінеральних відкладень або плям.

Але важливо пам’ятати, що віск не зможе прибрати вже існуючі водяні плями, він лише запобігає їх появі в майбутньому.

Фахівці радять використовувати свічки без аромату або чистий бджолиний віск без додаткових домішок для найкращого ефекту.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie