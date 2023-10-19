Чому важливо тримати ноги в теплі: як правильно одягатися, коли холодно, щоб не замерзнути

Як правильно одягнутися в холодну пору року, аби не замерзнути і не захворіти.

Тримайте ноги в теплі – ця фраза напевно відома кожному. Аби не застудитися, найперше, про що потрібно подбати – це про ноги. Лікарі пояснюють: аби не захворіти в холодну пору року, спочатку необхідно утеплювати ноги. Бо саме в кінцівки йде найгірше кровопостачання, ніж в інші частини тіла. Медики говорять, що людина хворіє на застуду через переохолодження тоді, коли від впливу холоду гальмуються загальні обмінні процеси в організмі, сповільнюється кровообіг і знижується імунітет. Розповідаємо, як потрібно вдягатися, щоб уникнути переохолодження і не застудитися.

Що робити і як взуватися, аби не мерзли ноги

Найчастіше саме кінцівки піддаються обмороженню, зокрема стопи – понад 90% випадків, а кисті у 5-8% випадків. Оскільки через гірше кровопостачання саме на ноги йде найбільший вплив холоду, у них швидше розвивається порушення кровообігу.

Аби знизити ризик переохолодження потрібно вдягатися за погодою, взувати теплі черевики та одягати теплі шкарпетки. Прослідкуйте, щоб підошва взуття не була виготовлена з гуми, інакше замерзатимуть стопи. Щоб ноги були в теплі у взуття можна класти по дві устілки, шкарпетки у холод та мороз краще вдягати вовняні.

Як одягатися, щоб не замерзнути: принцип багатошаровості

Коли на вулиці дуже холодно або вдарили морози, потрібно одягати декілька шарів одягу, це допоможе зберегти тепло і не замерзнути. Але не варто просто вдягати футболку під светр, бо можна спітніти. Людині не повинно бути ні холодно, ні жарко. Оскільки підвищене потовиділення також є високим фактором переохолодження, зазначають лікарі.

Як застосувати принцип багатошаровості в холодну чи морозну погоду:

Спочатку повинна йти термобілизна, яка зберігає тепло і дозволяє виходити потові до наступного шару одягу. Краще вибирати термобілизну з якісної синтетики, а не з натуральних тканин.

Середнім шаром повинен бути утеплений одяг, наприклад штани та светр.

Верхній шар – це куртка, взуття і шапка.

Як уберегтися від переохолодження: вибирайте правильні матеріали

Пізньої осені чи взимку не варто носити такі натуральні тканини, як бавовна. Оскільки вона погано зберігає тепло і швидко намокатиме від поту. Бо ходити в мокрих шкарпетках і футболці восени чи взимку дуже небезпечно, можна швидко захворіти. Тому тут рекомендовано вибирати шкарпетки та нижню білизну саме із синтетики.

Светри, кардигани та кофти вибирайте із флісу чи шерсті. Саме ця тканина має гарний баланс між теплоізоляцією та виведенням зайвого тепла, через яке ми часто пітніємо.

Вибір матеріалу верхнього одягу залежить від того, навіщо ви виходите на вулицю. Якщо це просто прогулянка, то можна вдягнути пальто, для активних занять потрібно вибирати куртку з легких мембранних матеріалів.

Щодо вибору шапки, тут також краще надати перевагу синтетичним тканинам або вибирати хутро чи шерсть, які зберігають тепло. Шапки з бавовни не варто вдягати, бо в них буде холодно.

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