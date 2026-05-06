Чому мікрохвильовка гріє тарілку, а не їжу: причина, про яку мало хто знає

Мікрохвильова піч / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Багатьом знайома ситуація, коли після кількох хвилин у мікрохвильовій печі тарілка настільки гаряча, що її складно взяти руками, тоді як сама їжа всередині залишається лише трохи теплою або навіть холодною. На перший погляд може здатися, що проблема у самій техніці, однак причина часто пов’язана з властивостями посуду та принципом роботи мікрохвильової печі.

Про це повідомив бренд посуду Vancasso.

Мікрохвильовки нагрівають їжу не так, як звичайні духовки чи плити. Вони використовують електромагнітні хвилі, які впливають насамперед на молекули води. Під дією цих хвиль молекули починають швидко рухатися та вібрувати, унаслідок чого утворюється тепло. Саме тому продукти з високим вмістом вологи — супи, соуси, тушковані овочі чи каші — зазвичай нагріваються швидше та рівномірніше.

Реклама

Сухі продукти, навпаки, можуть прогріватися гірше. Наприклад, хліб часто нагрівається нерівномірно. Але проблема може бути не лише в їжі.

Річ у тім, що мікрохвилі здатні взаємодіяти і з самим посудом. Якщо тарілка містить вологу, мінерали або певні металеві елементи у складі глазурі, вона також може поглинати частину енергії. У такому разі тепло накопичується у тарілці, а не в їжі.

Найчастіше це стосується керамічного та кам’яного посуду. Такі матеріали можуть мати дрібні пори, у яких затримується волога. Під час роботи мікрохвильовки ця волога нагрівається, через що сама тарілка стає гарячою.

Крім того, значення має спосіб виготовлення посуду. Деякі види глазурі містять оксиди металів або інші мінерали, які можуть нагріватися під впливом мікрохвиль. Саме тому навіть дві схожі тарілки можуть поводитися по-різному: одна залишатиметься майже холодною, а інша нагріватиметься значно сильніше.

Реклама

Фахівці звертають увагу, що порцеляна зазвичай краще підходить для використання в мікрохвильовій печі. Під час виробництва її випалюють за високих температур, тому матеріал стає щільнішим і менш пористим. Завдяки цьому порцеляна поглинає менше вологи та не так активно накопичує тепло.

Однак навіть порцеляновий посуд не завжди є вдалим варіантом. Якщо на ньому є металеві елементи, декоративні вставки, блискучі обідки чи певні типи глазурі, тарілка також може сильно нагріватися.

Скляний посуд також часто використовують у мікрохвильових печах. Скло зазвичай менше поглинає мікрохвильову енергію, тому нагрівається слабше. Також для розігрівання інколи використовують спеціальний пластик із позначкою про придатність для мікрохвильовки, однак він підходить не для всіх страв.

Водночас напис «безпечний для мікрохвильової печі» не означає, що тарілка залишатиметься холодною. Таке маркування лише свідчить про те, що посуд не трісне, не розплавиться та не виділятиме небезпечних речовин під час нагрівання. Але це не гарантує, що він не поглинатиме тепло.

Реклама

Через постійне перегрівання глазур на посуді з часом може слабшати або навіть тріскатися. Особливо це може стосуватися пористої кераміки.

Щоб перевірити, наскільки посуд підходить для мікрохвильовки, рекомендують провести простий тест. Для цього потрібно поставити порожню тарілку в піч приблизно на 30 секунд. Якщо після цього вона стала дуже гарячою, це означає, що матеріал активно поглинає енергію мікрохвиль.

Також експерти радять дотримуватися кількох правил під час розігрівання їжі. Зокрема, страви краще накривати спеціальною кришкою для мікрохвильовки, щоб утримувати пару та забезпечувати рівномірніше нагрівання.

Крім того, під час розігрівання їжу бажано перемішувати або змінювати її положення на тарілці. Це важливо через те, що мікрохвилі не завжди рівномірно розподіляються всередині печі.

Реклама

Ще одна порада — використовувати короткі цикли нагрівання по 30–60 секунд замість одного тривалого. Це допомагає уникнути перегрівання посуду та появи гарячих точок.

Для рівномірнішого нагрівання також рекомендують розкладати їжу по краях тарілки, залишаючи вільне місце посередині. Це може допомогти рівномірніше прогрівати страву.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мікрохвильова піч залишається одним із найпопулярніших кухонних приладів. Однак вона не єдиний спосіб швидко розігріти їжу. Раніше ми повідомляли про 5 швидких і практичних альтернатив.

Новини партнерів