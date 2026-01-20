ТСН у соціальних мережах

435
1 хв

Чому тепла вода в курнику означає максимум яєць: дізнайтеся секрет несучості взимку

Коли на вулиці мороз, кури віддають усю енергію на обігрівання тіла, а не на виробництво яєць. Через це багато господарів стикаються з типовою проблемою: пташки ніби «страйкують» і зовсім перестають нестися.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чому в курнику постійно повинна бути тепла вода

Чому в курнику постійно повинна бути тепла вода / © Pixabay

За даними «Інформатор Коломия», господиня з Прикарпаття впевнена: тепла вода взимку — це не примха, а життєва необхідність для здоров’я курей.

«Багато сусідів дивуються: мовляв, навіщо підігрівати воду, адже кури й так ходять по снігу. Та коли курка п’є крижану воду, вона миттєво охолоджує зоб і шлунок. Птах змушений витрачати всю енергію не на формування яйця чи обігрівання тіла, а на підігрівання цієї води всередині себе. В результаті курка їсть більше, але несе значно менше», — пояснює господиня.

Вона також підкреслює, що холодна вода погіршує травлення: корм розмокає повільніше та перетравлюється довше.

«Птиця взимку взагалі неохоче п’є холодну воду. Через це кров густіє, обмін речовин сповільнюється, і яйце просто не формується, адже воно більш ніж наполовину складається з води», — додає вона.

Крім підігрівання води, господиня радить утеплити курник. Оптимальна температура — +18°, але навіть +15° достатньо для стабільної несучості.

«У холодну пору підстилка завжди повинна бути сухою та регулярно замінюватися. Через нестачу світла я додатково освітлюю приміщення. Також додаю в раціон сезонні овочі з погребу — гарбуз і кукурудзу. Але головне правило — тепла вода. Коли курям дають не холодну воду, вони легше переносять морози, краще їдять і стабільно несуться. Простіше кажучи, підігрівання води реально рятує ситуацію», — підкреслює господиня.

Дата публікації
Кількість переглядів
435
