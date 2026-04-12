Чому треба обов’язково пити газовану воду: нове дослідження вчених

Під час інтенсивної розумової роботи багато хто звик підтримувати себе кавою чи енергетиками. Проте нові дослідження показують: звичайна газована вода може стати несподіваною альтернативою для підтримки концентрації. І найцікавіше — її ефект пов’язаний не з кофеїном чи цукром, а з особливостями впливу на мозок. Про це пише ресурс klopotenko.com.

Як проводили дослідження

Вчені з японського Університету Цукуби вирішили перевірити, чи впливає газована вода на розумову втому. У дослідженні взяли участь 15 людей, які регулярно грають у комп’ютерні ігри.

Учасники проходили дві сесії тривалістю три години: в одній вони пили звичайну воду, в іншій — газовану. До того ж, порядок був випадковим, а самі учасники не знали, яку воду отримують.

Під час експерименту оцінювали швидкість реакції, рівень втоми, уважність і навіть зміни розміру зіниць — показника активності мозку.

Що показали результати експерименту

Коли учасники вживали звичайну воду, з часом з’являлися ознаки втоми: знижувалася концентрація, реакція ставала повільнішою, а точність відповідей погіршувалася.

Натомість під час вживання газованої води ці зміни майже не проявлялися. Учасники довше зберігали уважність, менше помилялися і відчували меншу втому навіть наприкінці тривалого навантаження.

Цікаво, що вони також відзначали більше задоволення від процесу, що може свідчити про кращий контроль уваги та емоцій.

Чому газована вода має такий ефект

Науковці пояснюють цей феномен дією вуглекислого газу (CO₂). Під час пиття газованої води він подразнює рецептори у ротовій порожнині та горлі. Цей сигнал передається до мозку і активує ділянки, відповідальні за концентрацію, ухвалення рішень і самоконтроль.

Фактично це створює ефект легкого «перезавантаження», який допомагає довше залишатися зосередженим.

Додаткові дослідження також показують, що газована вода може покращувати кровообіг у зонах мозку, пов’язаних із когнітивними функціями.

Чи варто замінити енергетики газованою водою

Хоча результати виглядають багатообіцяюче, вчені наголошують: газована вода — це не чарівний засіб. Проте вона має важливу перевагу — відсутність цукру та кофеїну.

Це робить її безпечнішою альтернативою для тих, хто хоче підтримувати продуктивність без шкоди для здоров’я.