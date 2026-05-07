Чому треба обов’язково їсти щавель у спеку: яка його користь, кому не варто вживати

Щавель — одна з найкорисніших сезонних зелених рослин, яку особливо цінують навесні та влітку. У спекотну погоду організм швидше втрачає рідину, вітаміни та мікроелементи, через що людина може відчувати втому і слабкість. Саме тому лікарі радять додавати до раціону більше свіжої зелені, зокрема щавель. Він не лише освіжає, а й допомагає підтримувати організм у період спекотної пори року.

Чому щавель особливо корисний у спеку

Щавель містить багато води, органічних кислот і вітамінів, які допомагають організму легше переносити високі температури. Він добре освіжає, покращує апетит і сприяє нормальному травленню, яке часто погіршується у спеку.

Крім того, щавель містить вітамін С, магній, калій та залізо. Саме ці речовини допомагають підтримувати енергію, роботу серця і водний баланс організму влітку.

Регулярне вживання щавлю у помірній кількості позитивно впливає на імунітет і загальне самопочуття. Завдяки високому вмісту антиоксидантів він допомагає організму боротися зі стресом і впливом спеки.

Також щавель містить клітковину, яка покращує роботу кишківника і сприяє легкому травленню. Саме тому страви зі щавлем часто здаються легшими і краще засвоюються у теплу погоду.

Як найкраще вживати щавель

Найбільше користі щавель приносить у свіжому вигляді — у салатах, зелених супах або легких літніх стравах. Щоб організм краще засвоював корисні речовини, його радять поєднувати з кисломолочними продуктами, яйцями або сметаною.

Також не варто занадто довго варити щавель, адже за тривалої термічної обробки частина вітамінів руйнується.

Кому не варто часто їсти щавель

Попри користь, щавель містить щавлеву кислоту, тому деяким людям його потрібно вживати обережно. Насамперед це стосується людей із хворобами нирок, схильністю до утворення каменів і проблемами із суглобами.

Також не рекомендується вживати щавель у надмірній кількості за гастриту з підвищеною кислотністю чи виразковій хворобі шлунку. У великих кількостях він може подразнювати слизову оболонку.

Навіть корисні продукти можуть шкодити, якщо вживати їх без міри. Надлишок щавлю здатен порушувати засвоєння кальцію і створювати зайве навантаження на нирки. Саме тому лікарі радять дотримуватися помірності і поєднувати його з іншими овочами та зеленню.

