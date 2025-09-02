Чому треба оминати чорного кота і яка небезпека від розсипаної солі: культові українські забобони

Українська культура сповнена традицій, прикмет і повір’їв, які передавалися від покоління до покоління. Наші прабабусі та прадіди вірили, що дрібниці в повсякденному житті можуть впливати на долю, здоров’я та успіх. Хоча сьогодні більшість забобонів сприймаються як цікава частина фольклору, багато хто й досі несвідомо їх дотримується.

Людина з порожнім відром. Зустріти когось із порожнім відром — до невдачі. Вважалося, що порожнеча забирає успіх, тому людина могла зазнати збитків чи втрат протягом дня.

Чорний кіт перебіг дорогу. Найпоширеніший символ невдачі. Вважалося, що чорний кіт «перекриває шлях удачі». Щоб уникнути лиха, радили перечекати чи тричі постукати по дереву.

Розсипана сіль. Якщо випадково розсипати сіль — це знак сварки в родині. Щоб уникнути конфлікту, дрібку солі кидали через ліве плече.

Дзеркало — символ душі. Розбити дзеркало — до семи років бід і хвороб. Наші предки вірили, що дзеркало відображає душу, і його пошкодження може «зачепити» людину як на фізичному, так і на духовному рівні.

Свист у хаті. Свистіти в домі не можна — грошей не буде. Звук свисту завжди асоціювався з вітром, який видуває добробут.

Порожня колиска. Не можна гойдати порожню колиску, бо можна накликати біду на дитину. Це вірування символізувало захист немовляти й родини від злих сил.

Птах у домі. Якщо птах залетів у хату — це звістка. Найчастіше вірили, що він приносить новини про гостей чи навіть смерть.

Сідати за стіл через кут. Хто сяде за стіл «на куті», той довго не одружиться чи залишиться самотнім. Ця прикмета була особливо актуальна для молодих дівчат і хлопців.

Повернення з півдороги. Якщо забув щось удома й довелося повернутися, треба обов’язково сісти на хвилинку чи подивитися у дзеркало — інакше дорога буде невдалою.