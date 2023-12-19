Чому треба вибирати сатинову постільну білизну: вона не мнеться, розкішна і недорога

Сатинова постіль відрізняється від іншої унікальним методом ткання. Для цього способу використовують два види ниток з високоякісної бавовняної пряжі, одна з яких тонша за іншу. У цьому переплетенні ниток тонка обгортає товстішу, за рахунок чого досягається блиск на лицьовій стороні постільної білизни. А зворотній бік тканини залишається матовим. Цей спосіб переплетіння ниток надає сатиновій білизні неабиякої розкоші та досконалої краси. Розповідаємо, чому найкращим вибором для постільної білизни стане саме сатинова тканина.

Які переваги сатинової постільної білизни

Перед тим, як вибирати сатинову постіль, треба знати про всі її переваги і врахувати недоліки. Виробники сатину наголошують на тому, що ця тканина відрізняється практичністю та ідеальним виглядом, оскільки вона практично не мнеться. Тому сатинову постіль не потрібно гладити. Така постільна білизна добре утримує тепло, але при цьому дозволяє тілу дихати, бо виготовлена з натуральної бавовняної пряжі.

Щодо недоліків, він один і несуттєвий. Сатинова постіль може бути слизькою, бо має шовковисту текстуру. Але в цьому також її перевага, вона має розкішний дорогий вигляд. А вартує не так дорого, як шовкова постіль, і набагато практичніша, бо не мнеться й не потребує спеціального догляду.

Як доглядати за сатиновою постіллю

Щоб сатинова постіль залишалася бездоганною і довго вам прослужила, за нею треба правильно доглядати. Прати сатинову тканину краще за температури 40-60 градусів, так вона довше служитиме і не втрачатиме свого кольору. При цьому вкрай важливо уникати засобів для прання, що містять відбілюючі складники. Вони можуть пошкодити структуру тканини, тому швидко з’являться дірки.

Перед тим, як прати сатинову постільну білизну, її потрібно вивернути. Не слід прати таку постіль із синтетичними матеріалами, тоді вона довше зберігатиме свою якість та красу.

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