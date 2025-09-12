Чому треба зберігати в таємниці ім’я, отримане під час хрещення

Хрещення дитини / © Pixabay

Реклама

Дехто спеціально просить священників дати інше ім՚я дитині під час хрещення, щоб воно залишилось таємним і невідомим для загалу, аби дитині не змогли наврочити чи накликати на неї неприємності.

Про те, чи це справді правильно пояснив священник УПЦ Володимир.

«Деякі вигадали, що не можна казати ім’я, яке тобі дали під час хрещення, бо хтось поставить за тебе свічку за упокій. Можна казати тільки те, що у свідоцтві. Але ж ви повинні розуміти, що такого не може бути, бо Господь знає, хто живий, а хто мертвий. Якщо людина хоче зробити щось погане, то вона це зробить з будь-яким ім’ям», — сказав він.

Реклама

Тому вважати ім’я, дане під час хрещення, «таємним» — це неправильно. Адже для духовно-церковного життя має значення тільки те ім’я людини, яке було дане їй під час хрещення, з яким вона духовно народилася для іншого, вічного життя.

Церква ж вважає, що християнин має покладатися на Бога, а не ховатися від проблем, тому рекомендує називати церковне ім'я у молитвах та в церковних документах, щоб уникнути плутанини.

Раніше священник пояснив, чому не можна казати «Нехай земля буде пухом». Що насправді означає ця фраза — читайте у новині.