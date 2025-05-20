Чому тріскається морква і що робити, щоб коренеплоди виросли рівними та гладкими

Розповідаємо, як виростити рівненьку, соковиту й велику моркву без тріщин, посилаючись на ресурс VSN.

На жаль, досить часто морква виростає з великими тріщинами по всій довжині. І навіть найдосвідченіші городники не завжди знають чому так відбувається. Професійні агрономи говорять, що на це є декілька причин.

Перезволожений ґрунт. Якщо морква має тріщини, це відбувається через те, що в землі забагато вологи. Також проблема може бути у тому, що довго не було дощів, а потім різко почалися рясні зливи. Тоді овочі починають швидко рости, стінки моркви не витримують інтенсивного розвитку і тріскаються. Професіонали рекомендують садити моркву на добре освітленому місці, де не застоюється вода.

Неправильне підживлення. Якщо моркву підживити неправильними добривами, вона матиме тріщини. Варто знати, що ділянку, де ростимуть коренеплоди, не можна навесні підживлювати гноєм. Замість органіки влітку краще підживити ґрунт калійними та фосфорними добривами.